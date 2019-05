Jak małe firmy korzystają z leasingu?

Jakim potrzebom jest w stanie sprostać leasing? Na to pytanie nie muszą odpowiadać sobie leasingodawcy. Istotne jest jednak, aby potrafili przedstawić swoim klientom możliwości i korzyści płynące z tej formy finansowania. Jak prezentuje się wiedza polskich przedsiębiorców na temat leasingu? Czy mają świadomość dla kogo przeznaczone jest to rozwiązanie i jak może wspierać ich biznes? Odpowiedzi na te pytania udziela “Leasing Index 2019”.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Korzystanie z zewnętrznych form finansowania wśród małych firm Leasing to trzecia najczęściej wykorzystywana przez małe firmy forma zewnętrznego finansowania. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Korzystanie z leasingu wśród małych firm w Polsce Wzrasta poziom korzystania z leasingu wśród małych firm w Polsce; obecnie 43% deklaruje, że korzysta z leasingu, podczas gdy w 2016 było to ok. 35%. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Lektura raportu dowodzi, że pośród najistotniejszych z punktu widzenia polskiej gospodarki firm zatrudniających do 49 pracowników leasing jest trzecią, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji. Co drugi z małych przedsiębiorców (51%) deklaruje korzystanie (obecnie lub w przeszłości) z pożyczek bankowych i kredytów. 43% wskazuje na doświadczenia z leasingiem. Warto podkreślić, że przed trzema laty („Leasing Index 2016”) na leasing wskazywało tylko 35% małych firm Jeśli przyjrzeć się poszczególnym branżom, to okaże się, że leasingiem najczęściej posiłkują się firmy produkcyjne (49%) i budowlane (44%). Stosunkowo najrzadziej korzystają z niego małe firmy z branży handlowej (39%). W przypadku braku wcześniejszego korzystania z tej formy finansowania, stosunkowo najczęściej skorzystanie z leasingu rozważają firmy handlowe (29%) oraz produkcyjne (27%), natomiast najrzadziej przedsiębiorstwa budowlane (18%).Leasing Index wydany w 2016 r. wskazywał, że dla przedsiębiorców podejmujących decyzję dotyczącą wyboru leasingodawcy najważniejsza jest cena. Aż 40 proc. respondentów zadeklarowało, że wybiera najtańszą ofertę. Cena wciąż pozostaje ważna – jako najważniejszy czynnik wskazało ją 36 proc. badanych w 2019 r. przedsiębiorców.Aż 56 proc. przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników planuje w tym roku rozwój skali działalności. Klienci korzystający już z leasingu jeszcze częściej deklarowali chęć rozwoju – planuje to 65 proc. z nich.Ponad połowa przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników deklaruje, że w swoich działaniach kieruje się troską o ochronę środowiska.