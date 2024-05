Seniorzy i cyberbezpieczeństwo: czy idą w parze?

Bankowość elektroniczna cieszy się rosnącą popularnością i starsi konsumenci nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem - także oni chętnie korzystają z nowoczesnych usług bankowych, które gwarantują wygodę i oszczędzają czas. Niestety sprawę z tego zdają sobie również cyberprzestępcy, dla których korzystający z sieci seniorzy są łakomym kąskiem. Jednocześnie jednak okazuje się, że starsi Polacy doskonale zdają sobie sprawę z wagi spraw związanych z cyberbezpieczeństwem – wynika z badania Santander Consumer Banku „Senior w bankowości”.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy i w jakim stopniu seniorzy dbają o bezpieczeństwo w sieci?

Jakie akcje podnoszą świadomość seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Czy seniorzy stosują trudne do odgadnięcia hasła i regularnie je zmieniają?

Bankowość elektroniczna jest bezpiecznym sposobem zarządzania swoimi finansami. Jednak zawsze należy zachować ostrożność w sieci. Szczególnie dotyczy to starszych użytkowników internetu, którzy nie zawsze wiedzą o zagrożeniach online, takich jak phishing, malware czy innych rodzajach oszustw. Z naszego badania wynika, że wielu seniorów już stosuje niektóre dobre praktyki, jednak nadal pozostaje duża grupa, która nie jest z nimi zaznajomiona. Tylko 18 proc. seniorów korzysta z dodatkowych zabezpieczeń jak dwuetapowa weryfikacja czy programy antywirusowe. Dlatego też edukacja na temat tych zagrożeń jest niezbędna – mówi Magdalena Grzelak, Rzeczniczka Prasowa z Santander Consumer Banku.

Czy i w jakim stopniu seniorzy dbają o bezpieczeństwo w sieci? Według badania Santander Consumer Banku 58 proc. seniorów nie udostępnia danych do logowania osobom postronnym, a już trzy piąte ankietowanych zadeklarowało, że nie dzieli się danymi wrażliwymi przez telefon.

Kluczowe praktyki dla seniorów

Cyberbezpieczeństwo to kluczowy aspekt naszej codzienności. Dlatego w Santander Consumer Banku staramy się edukować naszych klientów oraz przekazywać im dobre praktyki. Zawsze należy pamiętać o regularnych aktualizacjach oprogramowania, silnych hasłach nie tylko do bankowości elektronicznej, ale także sieci domowego internetu. Dodatkowo, podkreślamy wszystkich klientom, aby zawsze weryfikować tożsamość tego, kto do nas dzwoni czy pisze. Cyberprzestępcy często próbują grać na emocjach, więc koniecznym jest zachowanie spokoju i dokładne sprawdzenie otrzymywanych wiadomości, jak również nie klikanie w podejrzane maile czy linki – dodaje Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.

Osoby po 60 roku życia kierują się już dobrymi praktykami, aby pozostać chronionymi w sieci. Według badania Santander Consumer Banku 58 proc. seniorów nie udostępnia danych do logowania osobom postronnym, a już trzy piąte ankietowanych zadeklarowało, że nie dzieli się danymi wrażliwymi przez telefon z osobami, które mogą podszywać się pod przedstawicieli instytucji. Z kolei niewiele ponad 40 proc. wskazuje, że nie klika w linki nieznanego pochodzenia.Wśród seniorów rośnie świadomość na temat cyberbezpieczeństwa oraz stosowania dobrych praktyk. Dzieje się to zarówno przez prowadzone akcje edukacyjne, jak i wsparcie międzypokoleniowe i uczenie nowych technologii przez młodszych członków rodziny czy bliskich. W tym zakresie wiedza wzrasta, jednak nadal pozostają obszary, o które należy zadbać.Badanie Santander Consumer Bank wskazuje, że tylko 17 proc. osób powyżej 60 roku życia stosuje trudne do odgadnięcia hasła i regularnie je zmienia. Podobny odsetek (18 proc.) posiada dodatkowe zabezpieczenia jak dwuetapowa weryfikacja czy programy antywirusowe. Z kolei jedna piąta deklaruje, że sprawdza zgodność danych przed zatwierdzeniem transakcji.