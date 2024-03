Automotive bez inwestycji zagranicznych i z redukcją zatrudnienia

Jak podaje SDCM za Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA), sytuacja, w której znajduje się obecnie branża automotive, nie należy do najlepszych. Problemem jest odpływ inwestycji zagranicznych oraz konieczność cięcia etatów. Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat, liczba zwolnień była aż o 60 tys. wyższa aniżeli liczba nowo utworzonych miejsc pracy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z czego wynika kurcząca się liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w europejską branżę automotive?

Jak na tym tle wypadają Stany Zjednoczone?

Czego potrzebuje przemysł motoryzacyjny, aby uniknąć osłabienia?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne omijają Europę

Kliknij, aby powiekszyć fot. Marco Herrndorff - Fotolia.com Europejska motoryzacja traci inwestycje zagraniczne Stany Zjednoczone przyciągnęły trzykrotnie więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych niż UE w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. Europa straciła swoją imponującą pozycję w zakresie inwestycji przychodzących.

Producenci części motoryzacyjnych z UE w dalszym ciągu znacząco inwestują w transformację ekologiczną i cyfrową, jednak inwestycje te coraz częściej mają miejsce poza UE. Dotyczy to nie tylko przemysłu motoryzacyjnego, ale także branż od niego zależnych, od stali po chemikalia i sektor półprzewodników - wskazuje Nils Poel, dyrektor ds. rynku w CLEPA.

Redukcja zatrudnienia i cięcia w obszarze inwestycji

Wzrost liczby utraconych miejsc pracy i spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych to wyraźne sygnały ostrzegawcze dla przyszłego przemysłu motoryzacyjnego i wezwanie do zawarcia nowego ładu przemysłowego w Europie – podkreśla Benjamin Krieger, Sekretarz Generalny CLEPA.

Przemysł motoryzacyjny od dawna wskazuje, że transformacja, jaką przechodzimy, może okazać się bolesna. Bez spójnej polityki UE, w tym planu wsparcia rodzimej motoryzacji, jedynie osłabimy kondycję branży automotive, jej pozycję na świecie, a przez to również europejską gospodarkę. Widać wyraźnie kto obecnie zyskuje, a kto traci w wyniku zmian, jakim poddawana jest europejska motoryzacja – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Stany Zjednoczone m.in. poprzez ustawę Inflation Reduction Act (IRA) i stworzenie dzięki niej mechanizmów wsparcia w wysokości setek miliardów dolarów, przyciągnęły do siebie firmy z całego świata i znacznie wyprzedziły UE, notując trzykrotnie więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. Od drugiej połowy 2022 r. udział UE w globalnych BIZ spadł o 15,2 punktu procentowego, podczas gdy udział USA wzrósł.Od drugiej połowy 2021 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 65,2 mld euro - prawie trzykrotnie więcej niż w UE (20,2 mld euro) w tym samym okresie. Europa w ciągu ostatnich lat straciła swoją imponującą pozycję w zakresie inwestycji przychodzących. Nadwyżka w wysokości ponad 2,5 mld euro w 2020 r. zmniejszyła się do deficytu w wysokości prawie 10 mld euro w 2023 r.Firmy z UE inwestują obecnie znacznie więcej poza wspólnotą - w 2023 r. było to blisko 20 mld euro. Znaczące inwestycje dokonywane są w łańcuchy dostaw baterii w obszarze NAFTA (USA, Kanada i Meksyk). Europejskie firmy zainicjowały cztery z dziesięciu największych projektów fabryk baterii w Ameryce Północnej od 2021 r., które łącznie stanowią inwestycję o wartości prawie 17 mld euro. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje europejskie stanowiły 35% całkowitych BIZ w łańcuchu dostaw baterii NAFTA od 2021 roku.Od 2019 r. w obszarze produkcji części zlikwidowano prawie 118 000 miejsc pracy, a utworzono tylko 55 000 nowych stanowisk. Począwszy od drugiej połowy 2023 r. tempo tworzenia miejsc pracy netto pozostało ujemne.Rok 2023 był trudnym rokiem dla zatrudnienia w branży automotive. Utrata 14 429 miejsc pracy spotkała się jedynie z utworzeniem około 10 500 miejsc pracy, a rok 2024 kontynuuje trend spadkowy. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku ogłoszono oszałamiającą redukcję 12 153 miejsc pracy, głównie z powodu wewnętrznej restrukturyzacji, podczas gdy utworzono tylko 100 miejsc pracy, nie pozostawiając żadnych oznak odwrócenia tego trendu.Co ciekawe prognozy z 2021 r. sugerowały utworzenie 101 000 miejsc pracy netto do 2025 r., napędzane elektryfikacją i bardziej rygorystycznymi przepisami Euro 7. Rzeczywistość okazała się jednak diametralnie inna. W ciągu ostatnich 5 lat nie zanotowano wzrostu zatrudnienia netto, ale spadek aż o 60 000. Tylko w ostatnim czasie coraz więcej nagłówków prasowych alarmuje o zapowiedziach masowych zwolnień i planach dalszych redukcji etatów u producentów części motoryzacyjnych. Cięcia przeprowadza m.in. koncern FORVIA, włoskie Marelli oraz niemieccy giganci jak ZF Friedrichshafen, Continental czy Bosch.Cięć trzeba spodziewać się również w obszarze inwestycji. W 2023 r. producenci części przeznaczyli ponad 35 miliardów euro na budynki, sprzęt produkcyjny i inne aktywa kapitałowe. Pomimo tych znacznych inwestycji, prognozy dotyczące przyszłych wydatków kapitałowych (CAPEX) są znacznie niższe niż prognozy sprzed dwóch lat. Prognozowane nakłady inwestycyjnych w latach 2022-2029 zostały zmniejszone o kwotę 27 mld euro.