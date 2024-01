Kary za łamanie RODO wzrosły o 14%

2023 rok był kolejnym, w którym podmioty niestosujące się do przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) słono zapłaciły za swoje naruszenia. Potwierdzeniem tego jest najnowszy raport kancelarii prawnej DLA Piper "GDPR Fines and Data Breach Survey", który dowodzi, że kary sięgnęły 1,78 mld euro, co względem poprzedniego roku oznacza wzrost na poziomie 14 procent. Polski dotyczyło ponad 14 tys. zgłoszeń w sprawie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Serwisy społecznościowe oraz duże spółki technologiczne pozostają w centrum uwagi regulatorów we wszystkich krajach objętych naszym raportem i to na nie nakładane są najwyższe kary od początku obowiązywania przepisów RODO. Kwestia gromadzenia, przetwarzania i monetyzowania danych osobowych przez firmy technologiczne pozostanie na celowniku nadzorców w najbliższych latach – mówi Ewa Kurowska-Tober, partner DLA Piper w Warszawie i współkierująca Globalnym Zespołem Ochrony Danych Osobowych, Prywatności i Cyberbezpieczeństwa w międzynarodowych strukturach kancelarii.

Niepewność prawna związana z RODO pozostanie. Dotyczy to zwłaszcza serwisów społecznościowych i dużych spółek technologicznych, dla których rekordowe kary i nakazy zaprzestania nielegalnego przetwarzania danych stanowią stałe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Europie – dodaje Ewa Kurowska-Tober. – Ponadto wciąż pojawia się wiele nowych przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i świata cyfrowego. Tym samym przestrzeganie ładu korporacyjnego i skuteczne zarządzanie ryzykiem staje się kluczową kwestią dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw – konkluduje ekspertka DLA Piper.

Jak szacują eksperci DLA Piper, łączna wartość kar nałożonych na przedsiębiorstwa od maja 2018 roku, gdy weszły w życie przepisy RODO , wyniosła już 4,68 mld euro. Zgodnie z RODO, regulatorzy europejscy mogą nakładać kary sięgające nawet 4 procent całkowitego rocznego obrotu firmy.W ubiegłym roku najwyższą karę o wartości 1,2 mld euro nałożył na koncern Meta irlandzki regulator, nakazując jednocześnie amerykańskiej firmie zaprzestania transferu danych osobowych z Europy do USA. W zestawieniu łącznych kar nałożonych od początku obowiązywania przepisów prym wiedzie Irlandia i Luksemburg, gdzie swoje europejskie siedziby mają globalne firmy technologiczne. Irlandzka Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych do tej pory nałożyła grzywny na przedsiębiorstwa o wartości 2,86 mld euro, zaś luksemburski nadzorca – 746 mln euro.W tym europejskim zestawieniu Polska zajmuje szesnaste miejsce. W ostatnich sześciu latach, krajowy Urząd Ochrony Danych Osobowych ( UODO ) zobowiązał firmy do zapłacenia grzywien o wartości 3,5 mln euro. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Polskę wyprzedziła jedynie Chorwacja i Bułgaria z karami odpowiednio 9 mln i 3,7 mln euro.Badanie kancelarii pokazuje, że w minionym roku liczba naruszeń danych osobowych zgłoszonych regulatorom nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Pod względem liczby zgłaszanych przypadków, Polska w ubiegłym roku plasowała się na trzecim miejscu w Europie, za Niemcami i Holandią. W ostatnich dwunastu miesiącach do UODO wpłynęło 14 167 zgłoszeń w sprawie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, co stanowiło wzrost o 11 procent w stosunku do poprzedniego roku.