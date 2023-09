Dlaczego warto zaktualizować PrestaShop? Porady eksperta

Korzystanie ze starego oprogramowania do zarządzania treścią jest ryzykowne. Niezaktualizowany system zmniejsza bezpieczeństwo i wydajność oraz negatywnie wpływa na doświadczenia użytkownika. Tych błędów można uniknąć, implementując najnowszą wersję CMS (ang. Content Management System). Dzięki niej możliwe jest utrzymanie zgodności z bieżącymi standardami i wdrożenie nowych technologii, które dominują w biznesie online. Jakie inne argumenty przemawiają za aktualizacją PrestaShop?

Którą wersję PrestaShop wybrać?

generuje wysokie koszty wdrożenia nowych funkcji, które są dostępne w PrestaShop 1.7 w korzystnych cenach;

nie jest dostosowany do urządzeń mobilnych;

coraz częściej napotyka problemy związane z funkcjonalnością lub intuicyjnością nawigacji.

uaktualniony framework,

nowy system zarządzania hasłami użytkowników,

aktualizacja biblioteki Bootstrap do wersji 4.4,

nowe funkcjonalności katalogu produktowego,

wsparcie nowszych wersji PHP i większa wydajność.

Wady starszych wersji PrestaShop – dlaczego warto zaktualizować CMS?

Jak przejść na nowe oprogramowanie?

Wprowadzenie na rynek PrestaShop w wersji 8 wywołało w branży poruszenie. Trudno jest jednak zapomnieć o poprzedniej linii CMS-u – PrestaShop 1.7. Czy w tym przypadku warto aktualizować system do najnowszej wersji, czy przeskoczyć tylko o jeden poziom wyżej?Prawda jest taka, że przejście na PrestaShop 1.7 z wersji 1.6 lub starszej może być zupełnie wystarczające. Dlaczego? Po pierwsze, starsze wersje powstały stosunkowo dawno i mimo że przechodziły pewne zmiany i modyfikacje, mogą nie spełniać już oczekiwań zarówno użytkowników, jak i właścicieli sklepów internetowych. Po drugie, PrestaShop 1.6 przestała otrzymywać wsparcie w czerwcu 2019 roku, co dodatkowo utrudnia sprawne zarządzanie witryną. Jak można rozwiązać ten problem?Najprostszym sposobem jest przejście na PrestaShop 1.7. Warto wybrać tę drogę, jeśli sklep internetowy:Przejście na PrestaShop 1.7 będzie wystarczające, jeśli chcemy pozbyć się wyżej wymienionych problemów. Dlaczego jednak nie postawić na wersję 8 od razu? Z uwagi na fakt, iż wersje 1.7 i 8 mają zupełnie inny framework niż starsze warianty, aktualizacja systemu będzie wymagała postawienia sklepu od nowa. Przejście z wersji 1.7 na 8, mimo że nie obędzie się bez ręcznego dostosowania, przebiegnie szybciej i sprawniej. Ponadto, wersja 1.7, jako że jest obecna na rynku już kilka lat, zgromadziła wokół siebie wielu specjalistów, którzy w razie jakichkolwiek problemów, z chęcią udzielą dodatkowych wskazówek. Dodatkowo, z oczywistych względów, wersja 1.7 oferuje wsparcie dla starszych wtyczek, które być może zdążyłeś już poznać podczas korzystania z PrestaShop 1.6.Jakie argumenty przemawiają z kolei za przejściem na PrestaShop 8? Mimo że najnowsza wersja oprogramowania nie wprowadza dużych zmian w strukturze, wyróżnia się kilkoma technicznymi aspektami, które usprawnią funkcjonowanie e-commerce. Są to:Którą wersję zatem wybrać? Jeśli głównym celem jest przejście na lepsze oprogramowanie, przy zachowaniu kompatybilności z popularnymi wtyczkami, warto postawić na aktualizację do PrestaShop 1.7. Jeśli natomiast priorytetem jest bardziej rozwinięty technologicznie silnik, PrestaShop 8 będzie słusznym wyborem. Jedno jest jednak pewne: prowadzenie sklepu w wersji 1.6 lub starszej, wymaga aktualizacji systemu, gdyż nie tylko nie posiada on funkcjonalności, które są obecnie już standardem, ale też nie jest wspierany przez PrestaShop. To sprawia, że rozwijanie sklepu internetowego jest znacznie utrudnione.Argumentami przemawiającymi za przejściem na nowszą wersję PrestaShop są nie tyle jej zalety, co wady starszych systemów, które mogą obniżać wydajność sklepu i zmniejszać jego autorytet w oczach potencjalnych klientów. Na jakie problemy narażone są wersje 1.6 i starsze?Motyw PrestaShop 1.6 jest mało przejrzysty i zawiera cały framework Bootstrap, przez co pliki stylów CSS i pliki skryptów JS są cięższe i źle wpływają na funkcjonowanie innych modułów.W wersji 1.6 brakuje również rozwiązań wspierających zarządzanie linkami w stopce strony. Utrudnione jest także dodawanie treści w dowolnym miejscu w szablonie, co oferuje PrestaShop 1.7 dzięki modułowi Niestandardowe bloki tekstowe.W porównaniu z nowszymi wersjami, PrestaShop 1.6 posiada znacznie mniej przyjazne interfejsy ‒ zarówno dla użytkownika, jak i sprzedawcy. Problemem jest także nieco skomplikowane menu administracyjne, które zawiera około 70 linków. Dla porównania wersja 1.7 ma ich tylko około 50.Korzystając z PrestaShop 1.6, możemy mieć problem z wyświetlaniem tłumaczeń lub dodawaniem nowych pól wyszukiwania. Nowsze wersje systemu są wolne od tych utrudnień, dzięki czemu wyszukiwanie terminów do przetłumaczenia jest o wiele łatwiejsze.Stara wersja PrestaShop nieco odbiega od współczesnych standardów tworzenia produktów. Realizując ten proces, należy skorzystać z 12 zakładek, podczas gdy w PrestaShop 1.7 jest ich tylko 6. Dzięki temu nie ma konieczności zmiany widoku podczas modyfikowania parametrów. Wersja 8 dodatkowo usprawnia zarządzanie stronami produktowymi z zaplecza.W przeciwieństwie do najnowszej wersji, PrestaShop 1.6 nie zawiera funkcji konwersji grafik do formatu webp. Na skutek tego obrazy ładują się wolno, co jest szczególnie widoczne w przypadku sklepów bazujących na dużej ilości grafik. Problemem w starszej wersji jest też niska wydajność wczytywania podstron sklepu, która w linii 1.7 została naprawiona za sprawą nowej struktury szablonów.PrestaShop 1.6 ma kilka luk w zabezpieczeniach. W nowszych wersjach systemu zwiększono natomiast bezpieczeństwo poprzez dodanie możliwości zarządzania polityką haseł użytkowników oraz kontrolowania historii logowań z poziomu panelu administratora.Warto też zaznaczyć, że wersja 1.6 nie jest już wspierana, więc w przypadku jakichkolwiek problemów trudno będzie uzyskać profesjonalną pomoc.Aktualizacja systemu jest dużym krokiem naprzód w kontekście zarządzania witryną e-commerce. Pojawia się jednak pytanie: jak ją przeprowadzić? Możliwości jest kilka: gotowy moduł, skorzystanie z usługi firmy zewnętrznej lub realizacja tego procesu ręcznie. Samodzielna aktualizacja to dość ryzykowny krok, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest automatyczna migracja danych i produktów na nową wersję systemu. Warto przeprowadzić ją pod okiem specjalistów, dzięki którym aktualizacja przebiegnie sprawnie, szybko i bezpiecznie.