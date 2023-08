Jak wskazuje ekspert Stormshield wraz z rosnącą cyfryzacją branży energetycznej, rośnie ryzyko cyberataków na jej infrastrukturę, w tym fotowoltaikę i farmy wiatrowe. Można się spodziewać, że ataki na ten sektor będą przybierały na sile.

Rozwój sektora energetycznego zwrócił uwagę cyberprzestępców

Zagrożenie może przybierać bardziej globalną skalę, ponieważ grupy cyberprzestępcze coraz częściej kierują swoje działania w stronę producentów energii, co stwarza realne zagrożenia dla stabilności i bezpieczeństwa tego kluczowego sektora gospodarki, a w konsekwencji państwa i społeczeństwa – mówi Aleksander Kostuch, inżynier Stormshield, europejskiego wytwórcy rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa. – Wrogie grupy mogą organizować ataki, aby zakłócić funkcjonowanie gospodarki czy wywrzeć geopolityczny nacisk, jak miało to miejsce w 2015 roku, kiedy atakowi uległa elektrownia w Zaporożu w Ukrainie, czego konsekwencją była sześciogodzinna przerwa w dostawie elektryczności dla około 700 tys. gospodarstw domowych – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Branża energetyczna na celowniku cyberprzestępców Fotowoltaika czy farmy wiatrowe pozostają elementem systemu energetycznego, stanowiąc część infrastruktury krytycznej o coraz większym znaczeniu.

Infrastruktura produkcyjna na celowniku

Poprzez atakowanie infrastruktury, przestępcy mogą wstrzymać produkcję energii lub wprowadzić awarie w systemie. To potencjalne zagrożenie pokazuje, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie tych systemów przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacjami. Bezpieczeństwo i stabilność wytwarzania energii są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, dlatego należy podkreślać na każdym kroku potrzebę inwestowania w wysokiej jakości zabezpieczenia IT w tym sektorze, co również obejmuje energetykę wiatrową – tłumaczy Aleksander Kostuch.

Poznać i docenić potencjał wroga

Grupy cyberprzestępcze działają coraz bardziej profesjonalnie i strategicznie. Nie ograniczają się tylko do łamania systemów informatycznych. Nierzadko stosują socjotechnikę, aby zdobyć dostęp do kluczowych systemów wewnętrznych. Dysponują one odpowiednią wiedzą i środkami finansowymi, co sprawia, że dla branży energetycznej są naprawdę groźnymi przeciwnikami – tłumaczy Aleksander Kostuch. – Dodatkowym utrudnieniem jest skala działalności. Grupy te często działają międzynarodowo. Wykrycie i powstrzymanie takich ataków wymaga współpracy między różnymi służbami policyjnymi – uzupełnia ekspert z Stormshield.

Współpraca międzynarodowa pomaga zwalczać globalne zagrożenia cybernetyczne. Wymiana informacji i koordynacja działań są kluczowe dla powstrzymania ataków, jednak fundamentem własnego bezpieczeństwa są prawidłowo wdrożone zabezpieczenia. Kluczowe przy tym jest również zapewnienie szkoleń z zakresu skutecznego korzystania z tych narzędzi – podsumowuje Aleksander Kostuch.

