Szef w oczach Polaków. Jak go oceniają? Jak się dogadują?

Polscy pracownicy dobrze dogadują się ze swoimi szefami. Z badania przeprowadzonego przez serwis InterviewMe wynika, że 73% Polaków szanuje swojego przełożonego. To bardzo dużo, tym bardziej, że aż 28% badanych przyznało, że szef na nich krzyczy, a 21% jest przez niego źle traktowanych.

Przeczytaj także: O jakim szefie marzą Polacy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy dobrze dogadują się ze swoimi szefami?

Jakie są najbardziej negatywne zachowania przełożonych?

Co Polacy myślą o swoich szefach?



Wydaje się, że Polacy mają bardzo wysoką świadomość roli przełożonego i oceniają jego pracę jako ciężką i wymagającą, w tym obarczoną dużym stresem. Prawdopodobnie częściowo z tego bierze się szacunek do przełożonych. Fakt, że ponad połowa z nas nigdy nie chciałaby przejąć roli czyjegoś szefa, potwierdza, że uznajemy ją za w jakimś stopniu obciążającą. - uważa autorka badania, Marta Rojewska.

Kontaktowanie się (w sprawach zawodowych) po godzinach pracy (43%)

Przeklinanie w obecności pracowników (33%)

Kontaktowanie się (w sprawach zawodowych) w czasie wakacji (31%)

Krzyczenie na pracowników (28%)

Złe traktowanie pracowników (21%)

Komentowanie poglądów pracowników (16%)

Kierowanie aluzji seksualnych do pracownic / pracowników (13%)

Komentowanie orientacji seksualnej pracowników (9%).

Badanie InterviewMe ujawnia, że polscy szefowie są w większości darzeni przez swoich pracowników szacunkiem i mają z nimi dobry kontakt. Uwagę zwraca jednak fakt, że w gastronomii relacje między przełożonymi a zatrudnionymi nie tylko są znacznie gorsze niż w innych branżach, lecz także łatwo się w nich dopatrzeć przejawów mobbingu. Dość zaskakujące wydaje się również to, że co piąty Polak jest gotowy usprawiedliwić stresem naganne i agresywne zachowania szefa. - zauważa Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.

Aż 54% badanych nie chciałoby być czyimś szefem / szefową.

Do strachu przed swoim szefem przyznaje się 14% badanych.

Prawie 80% ankietowanych deklaruje, że odeszłoby z dobrze płatnej pracy, gdyby szef się nich wyżywał.

Co piąty badany uważa, że duża odpowiedzialność i potencjalnie związany z nią stres są wytłumaczeniem dla przemocowych zachowań wobec pracowników.

Wśród pracowników gastronomii, aż 30% boi się swojego szefa, a 20% słyszy od przełożonego wyzwiska.

Co czwarty Polak ma trudności z uzyskaniem od szefa zgody na urlop w zaplanowanym przez siebie terminie.

W ogromnej większości (73%) jesteśmy zdecydowani odejść nawet z bardzo dobrej pracy, jeśli szef traktuje nas źle (wyżywa się na nas).

Badanie przeprowadzono wśród 1181 respondentów, którzy zostali zapytani o relacje ze swoim przełożonym.Ankieta wykazała, że 71% polskich szefów ma dobre stosunki ze swoimi pracownikami. Niestety jednocześnie prawie połowa (47%) Polaków uważa, że polscy szefowie prezentują niższą kulturę pracy w porównaniu do ich zagranicznych odpowiedników. Na dodatek aż 58% badanych twierdzi, że praca w polskiej firmie oznacza gorsze warunki pracy niż w firmie zagranicznej.Okazuje się, że aż 43% pracodawców zatrudnia rodzinę lub znajomych, chociaż według oceny 67% ankietowanych, ci ludzie są w gruncie rzeczy osobami kompetentnymi. Jednocześnie aż 39% Polaków nie ma zaufania co do tego, że ich szef prowadzi dobrze swój biznes.Badanie ujawniło także występowanie nagannych zachowań wśród polskich przełożonych:Warto zauważyć, że złe zachowania szefów, takie jak np. wyzywanie pracowników, zdarzają się najczęściej w branży gastronomicznej.Oto inne ciekawe wyniki analizy: