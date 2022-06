Ataki hakerskie w Polsce wzrosły o 35 proc. od początku roku

Liczba ataków hakerskich w Polsce wzrosła od początku roku o 35 proc. - wynika z danych Check Point Research. Polska znalazła się tym samym w europejskiej czołówce najczęściej atakowanych państw, obok krajów takich jak: Węgry, Cypr, Słowacja, Estonia i Białoruś.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ataki na organizacje - ostatnie 6 miesięcy Z analiz Check Point Research wynika, że globalna liczba ataków spadała w okresie ostatnich 3 tygodni, jednak w Polsce istotnie wzrosła. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Spoglądając na dane z początku maja br można było odnieść wrażenie, że polskie firmy i administracja w końcu mogły odetchnąć z ulgą. Niestety, w drugiej części miesiąca liczba ataków drastycznie poszybowała, co przełożyło się na przeszło 35-proc. wzrost względem początku roku – podkreślają analitycy firmy Check Point Software.

Kogo atakują hakerzy?

W czerwcu cyberprzestępcy atakowali polskie firmy średnio 938 razy tygodniowo. W porównaniu do stycznia 2022, kiedy liczba ataków wynosiła 700, to wzrost o 35 proc. Hakerzy najczęściej wykorzystują złośliwe pliki pdf Polska zajęła w ostatnim miesiącu jedną z czołowych pozycji w Europie pod względem zagrożeń cybernetycznych, lokując się na wysokim, szóstym miejscu! Obok naszego kraju w czołówce Europy znajdują się: Węgry, Cypr, Słowacja, Estonia i Białoruś.Pomimo, iż początek maja br. wyglądał na okres uśpienia działalności hakerskiej w naszym kraju (średnia liczba ataków cybernetycznych spadła o 200 tygodniowo do 719), od drugiej połowy miesiąca eksperci bezpieczeństwa Check Point Research zaobserwowali ponowny wzrost cyberincydentów. Na początku czerwca br. przeciętna polska organizacja atakowana była już średnio 938 razy w tygodniu. To dziesięć prób ataków więcej niż wynosi średnia europejska.Z analiz Check Point Research wynika, że globalna liczba ataków spadała w okresie ostatnich 3 tygodni, jednak w Polsce istotnie wzrosła.Okazuje się jednak, że Polska i Europa to stosunkowo bezpieczny region świata. Średnia liczba ataków na całym świecie sięga bowiem 1120.Ataki cybernetyczne to problem głównie sektora finansowego (1100 ataków tygodniowo), rządowego i wojskowego (1047), infrastruktury (681). O ile liczba ataków na sektor finansowy i bankowy w Polsce jest na poziomie zbliżonym do statystyk globalnych (1120), to w Polsce nie odnotowano tak dużego zainteresowania cyberprzestępców sektorem edukacji jak na świecie. Globalnie dochodzi do blisko 2300 ataków tygodniowo na instytucje edukacyjne.Znaczna część cyberataków skierowanych w polskie firmy pochodzi z USA (44%). Na drugim miejscu są hakerzy atakujący z polskich IP (9%) oraz Niemiec (8%). Na świecie 57% ataków generowanych jest z USA (amerykański adres IP).