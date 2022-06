Międzynarodowa windykacja. Gdzie trudno odzyskać pieniądze?

Allianz Trade przedstawia trzecią już edycję badania rzucającego światło na międzynarodową sytuację w zakresie złożoności windykacji. Opracowanie przygląda się sytuacji w 49 krajach, które odpowiadają za 90% światowego PKB i 85% światowego handlu. Jest ono istotną wskazówką w podejmowaniu decyzji i w zarządzaniu należnościami w międzynarodowej wymianie handlowej. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Przeczytaj także: Windykacja należności poprawia relacje w biznesie?

Ocena stopnia złożoności windykacji Allianz Trade mierzy poziom złożoności międzynarodowych procedur windykacyjnych w skali od 0 (najmniej złożona) do 100 (najbardziej złożona). Wynik ten łączy w sobie ekspertyzę specjalistów ds. windykacji Allianz Trade na całym świecie oraz ponad 40 wskaźników administracyjnych odnoszących się do: (i) lokalnych praktyk płatniczych; (ii) lokalnych postępowań sądowych oraz (iii) lokalnych postępowań upadłościowych . Wynik ten jest następnie dzielony na cztery rodzaje ocen: Zauważalny (wynik poniżej 40), Wysoki (wynik pomiędzy 40 a 50), Bardzo wysoki (50 do 60) i Dotkliwy (powyżej 60).