Centra danych celem cyberataków. Jak je chronić?

Eksperci ESET zwracają uwagę na rosnące zagrożenie cyberatakami na centra danych, czego konsekwencją może być m.in. utrata dostępu do szeregu kluczowych usług. Jakie są główne zagrożenia? Jak ochronić centra danych przed atakami?

Dlaczego centra danych mogą być głównym celem ataków?

Jednak nie powinno to umniejszać wagi bezpieczeństwa centrów danych, które stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych celów dla zaawansowanych cyberprzestępców. Duże zainteresowanie nimi wynika z faktu, że są one kluczowym ogniwem w globalnych łańcuchach dostaw. W zależności od celu atak może wpłynąć na dowolną liczbę kluczowych branż, począwszy od opieki zdrowotnej, poprzez finanse, a na energetyce i transporcie kończąc – mówi Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. – Centra danych są nominalnie lepiej chronione niż wiele lokalnych korporacyjnych zasobów IT, ale z uwagi na ich wielkość, skuteczny atak może przynieść większe korzyści. Taka kalkulacja z pewnością skłania do podejmowania wrogich działań – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Jakie są główne zagrożenia?

Złośliwe oprogramowanie

Chociaż żaden ze złośliwych programów ransomware atakujących ukraińskie instytucje nie był skoncentrowany na centrach danych, to przykład z 2017 roku pokazuje, jakie mogą być skutki takiego ataku. NotPetya, seria cyberataków z wykorzystaniem oprogramowania podszywającego się pod ransomware, w rzeczywistości działało na podobnej zasadzie co HermeticWiper. Celem tego ataku w 80% okazały się systemy zlokalizowane w Ukrainie, w tym strategiczne elementy ukraińskiej infrastruktury takie jak ministerstwa, banki, systemy metra i przedsiębiorstwa państwowe – dodaje Kamil Sadkowski.

Ataki typu odmowa usługi

Fizyczne ataki na centra danych

Zaawansowane grupy cyberprzestępcze demonstrowały w przeszłości swoje umiejętności i determinację w kampaniach, takich jak ataki SolarWinds, które naruszyły bezpieczeństwo sieci co najmniej dziewięciu amerykańskich agencji rządowych. Atakujący mogą spędzić miesiące na przygotowywaniu narzędzi i przeprowadzaniu rekonesansu przed przystąpieniem do wrogich działań. Dlatego też wzmocnienie zabezpieczeń jest kwestią, którą operatorzy centrów danych stanowczo muszą wziąć pod uwagę - ostrzega ekspert ESET.

Fizyczne granice centrum danych, obejmujące wszystkie jego budynki.

Hala danych (ang. data hall), ze szczególnym uwzględnieniem kontroli dostępu we współdzielonych centrach danych.

Sale spotkań powinny być zabezpieczone kontrolą dostępu, wykrywaniem włamań, np. z pomocą CCTV, przeszukiwalną bazą wejść i wyjść, ochroną szaf, anonimizacją i niszczeniem zasobów.

Ludzi, co oznacza kierowanie właściwą kulturą bezpieczeństwa popartą szkoleniami i podnoszeniem świadomości.

Łańcuch dostaw wraz z ocenami ryzyka obejmującymi zagrożenia fizyczne, personalne i cyberbezpieczeństwa.

Właściciele centrów danych powinni optymalizować stosowane środki zapobiegawcze, nie wykluczać kompromisów, a przede wszystkim podejmować kroki w celu wykrywania i szybkiego reagowania na zagrożenia, aby zminimalizować ich wpływ.

W związku z pandemią COVID-19 i wywołanym przez nią wzrostem liczby pracowników zdalnie wykonujących obowiązki uwaga w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przesunęła się na rozproszoną siłę roboczą. Zagrożenia związane z istnieniem wielu punktów końcowych i zwiększona powierzchnia ataku pozostają wciąż istotną kwestią, którą należy monitorować.Pomimo ogromnych wydatków na globalne bezpieczeństwo w 2020 roku właściciele centrów danych muszą zdać sobie sprawę, że krajobraz zagrożeń stale się zmienia. W przypadku cyberataków jednym z prawdopodobnych celów jest zakłócenie świadczenia usług lub zniszczenie strategicznych danych. Oznacza to, że jednymi z największych zagrożeń będą kolejno złośliwe oprogramowanie, rozproszone ataki typu DDoS, a nawet zagrożenia fizyczne.Do tej pory firma ESET wykryła już trzy rodzaje niszczycielskiego złośliwego oprogramowania, zarówno przed konfliktem w Ukrainie, jak i w jego trakcie. HermeticWiper, IsaacWiper i CaddyWiper to zidentyfikowane zagrożenia ransomware, z których pierwsze zostało użyte na kilka godzin przed rozpoczęciem inwazji. Natomiast następnego dnia IsaacWiper uderzył w ukraińskie organizacje. W obu przypadkach mowa o atakach planowanych od miesięcy, których głównym celem było zniszczenie strategicznych danych i unieruchomienie kluczowych systemów.Byliśmy także świadkami poważnych kampanii DDoS przeciwko ukraińskim bankom państwowym i stronom rządowym. Urzędnicy w Kijowie potwierdzają, że strony rządowe są pod niemal ciągłym atakiem od czasu rozpoczęcia inwazji. Warto pamiętać, że ataki DDoS mogą być wykorzystywane do odwrócenia uwagi pracowników ochrony centrów danych, podczas gdy podejmowane są bardziej ukryte, destrukcyjne próby instalacji złośliwego oprogramowania.Chociaż jest to najmniej prawdopodobny scenariusz, to wobec eskalacji wojny w Ukrainie zdecydowanie nie można wykluczyć ataków sabotażowych na centra danych. Aktualne raporty wskazują, że szwajcarskie centrum danych należące do usług międzybankowych SWIFT znalazło się niedawno pod ochroną uzbrojonej straży. Wiąże się to z ryzykiem, które brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa (NCSC) podkreśla w swoich nowych wytycznych.Operatorzy centrów danych powinni skoncentrować się na sześciu kluczowych obszarach: