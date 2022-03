Ile pieniędzy stracili oligarchowie powiązani z Putinem?

Sankcje nałożone na Rosję w następstwie jej ataku na Ukrainę wymierzone zostały również w powiązanych z Kremlem rosyjskich oligarchów. Majątek zaledwie 28 osób z tej grupy Polski Instytut Ekonomiczny oszacował na 146,4 mld USD. To i tak niewiele, zważywszy, że obie listy sankcyjne (unijna oraz amerykańska) liczą sobie łącznie ponad 1300 pozycji.

UE opublikowała listy sankcyjne obejmujące 608 nazwisk powiązanych z reżimem Putina. Przedłużono także sankcje nałożone na Rosję po aneksji Krymu i rozpoczęciu wojny w Donbasie, co oznacza, że sankcjami UE w związku z konfliktem objętych jest w sumie 862 osoby. Wśród osób, na które sankcje nałożono w 2022 r., znajduje się 16 rosyjskich miliarderów, których majątek wart jest ponad 100 mld USD. USA objęło sankcjami 446 osób – majątek 15 z nich wart jest ponad 90 mld USA. Ponieważ niektóre nazwiska powtarzają się na obu listach, na podstawie ogólnodostępnych danych można oszacować wartość majątku 28 najbogatszych rosyjskich oligarchów na kwotę 146,4 mld USD – mówi Krzysztof Kutwa, analityk w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

W ramach sankcji nałożonych na Rosję , Unia Europejska wprowadziła zakaz prowadzenia rosyjskich depozytów powyżej 100 tys. euro w bankach UE, rachunków prowadzonych przez centralne depozyty papierów wartościowych UE oraz zakaz sprzedaży papierów wartościowych denominowanych w euro klientom rosyjskim.Rosyjscy dyplomaci, urzędnicy i biznesmeni nie mogą już korzystać z przepisów o ułatwieniach wizowych, które umożliwiają uprzywilejowany dostęp do UE. UE i USA przyjęły sankcje mające na celu zamrożenie zarówno aktywów prezydenta Władimira Putina i jego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, jak i majętnych osób powiązanych z rosyjskim reżimem.Unijnymi sankcjami zostali objęty m.in. Andrej Melniczenko – założyciel spółki chemicznej EuroChem Group oraz spółki węglowej SUEK, a także większościowy właściciel Morskiego Portu Handlowego Murmańsk, Michaił Fridman – założyciel jednego z największych prywatnych banków Rosji Alfa-Bank oraz Aliszer Usmanow, współwłaściciel firmy Metalloinvest, który prowadzi interesy m.in. w branży metali szlachetnych, żelaza, stali, gazu ziemnego. Łączny majątek tylko tych trzech osób to ok. 44 mld USD.Na amerykańskiej liście sankcyjnej znalazł m.in. Giennadij Timczenko – założyciel i właściciel prywatnej grupy inwestycyjnej Volga Group, która specjalizuje się w inwestycjach w aktywa energetyczne, transportowe i infrastrukturalne; Sulejman Kerimow – związany z wchodzącym w skład Federacji Rosyjskiej Dagestanem, Wiktor Vekselberg – magnat przemysłu aluminium i tytanu, prezes zarządu spółki akcyjnej TNK-BP oraz prezes przedsiębiorstwa Renowa oraz Andrej Skoch – współwłaściciel huty Lebedinsky Mining. Łączny majątek tych 4 miliarderów to ok. 50 mld USD.