Najbardziej poszukiwane zawody w 2021 roku

Payscale przygotował listę "najgorętszych zawodów" (hottest jobs) w 2021 roku. Ukazał w nim zawody, które były najczęściej poszukiwane przez respondentów logujących się na portalu oraz takie, których wynagrodzenia wzrosły w największym stopniu w ciągu minionego roku.

Na pierwszym miejscu znalazł się konsultant urody (beauty consultant) ze wzrostem wyszukiwań na poziomie 79%.

Przyciągnięcie i zatrzymanie kluczowych pracowników w 2022 roku

Rok 2020 był rokiem zamrożenia gospodarki. Przez pandemię sytuacja na rynku pracy stała się niepewna dla sporej liczby zawodów. Wiele firm zdecydowało się na zwolnienia pracowników, by utrzymać się na rynku. Tylko w kwietniu 20 milionów osób w Stanach Zjednoczonych zostało bez pracy. W 2021 roku, gdy sytuacja uległa poprawie, organizacje rozpoczęły uzupełnianie niedoborów pracowników.Payscale postanowił porównać sektory, w których wynagrodzenia wzrastały najszybciej. Skupił się na relacji odejść pracowników do przyjęć, a także liczbie nowych miejsc pracy. Zebrane wyniki porównano do okresu sprzed pandemii w 2019 roku. W każdym przypadku liczba przyjęć była większa od liczby zwolnień. Dodatkowo w 2021 relacja nowo otwartych miejsc pracy do liczby przyjęć/zwolnień była większa niż miało to miejsce dwa lata wcześniej. Nie powinno być to zaskakującą informacją. Firmy chcą uzupełnić braki pracowników spowodowane pandemią. W 2021 zaobserwowano również ogólny wzrost we wszystkich mierzonych kategoriach w stosunku do roku 2019, co może świadczyć o większej płynności na rynku pracy.Przedstawiona powyżej tabela pokazuje stanowiska z największym wzrostem wyszukiwań na platformie Payscale w 2021 roku. Uwzględniono w niej wyłącznie te osoby, które chciały uzyskać informacje na temat atrakcyjności rozważanej przez siebie oferty pracy na tle rynku. Na pierwszym miejscu znalazł się konsultant urody (beauty consultant) ze wzrostem wyszukiwań na poziomie 79%. Wśród wyszczególnionych stanowisk przeważały te, które są związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym również analitycy ds. wynagrodzeń). Nie jest to zaskoczeniem zważywszy na fakt, że 2021 rok minął pod znakiem zmian na rynku pracy, a to zwiększyło popyt na tego rodzaju stanowiska.Tabela nr 2. przedstawia zawody o największym wzroście wyszukiwań przez wszystkich respondentów, niezależnie od tego czy oceniali oni atrakcyjność wybranych przez siebie ofert pracy, swojej obecnej pozycji, czy po prostu chcieli się zorientować, jak wygląda ogólna sytuacja na rynku pracy.Zestawienie to jest pomocne w oszacowaniu przez pracodawców, które zawody mogą być najbardziej zagrożone odejściem pracownika. Osoby na tych stanowiskach są najbardziej skore do oceniania swojego wynagrodzenia i szukania nowych szans na lepszą płacę. Na liście przeważają stanowiska menedżerskie oraz sprzedawcy.Tabela nr 3. podobnie jak poprzednia, bierze pod uwagę wszystkich respondentów biorących udział w badaniu płac przeprowadzanym przez Payscale. Stanowiska z tego zestawienia najprawdopodobniej będą wymagały podwyżek wynagrodzenia, jeśli zamierzamy pozostawać konkurencyjni na rynku pacy.Wysoka inflacja nie jest jedynym powodem, dla którego należy solidnie zastanowić się nad podwyżkami w 2022 roku. Coraz więcej osób zaczyna kwestionować opłacalność pracy i zastanawia się, czy nie może zarobić równie dużo, bądź więcej w inny sposób. Świadczyć o tym może gwałtowny wzrost popularności portalu „Antiwork”, na którym użytkownicy opisują swoje niezadowolenie i frustracje związane z miejscem pracy. Od początku 2020 roku liczba użytkowników wzrosła o około 1,4 mln osób. Wielu pracowników podczas pandemii przeszło wcześniej na emeryturę, rozpoczęło dodatkowe szkolenia, bądź uruchomiło własny biznes. Inni stwierdzili, że mają wystarczająco dużo oszczędności, aby nie musieć pracować, albo są w stanie utrzymać się z dochodu jednej osoby w gospodarstwie domowym. Zjawisko to zostało nazwane „wielką rezygnacją” (Great Resignation). Dodatkowo ofert pracy jest więcej niż osób szukających pracy, szczególnie w porównaniu do lat poprzednich. Z tych powodów organizacje mają coraz większy problem z utrzymaniem i przyciągnięciem pracowników. Żeby temu zaradzić firmy powinny podjąć odpowiednie środki, z których najważniejszym jest zapewnienie konkurencyjnej rynkowo płacy. Oprócz tego warto rozpatrzyć inne czynniki wpływające na zadowolenie pracowników takie jak: benefity, kultura organizacyjna, środowisko pracy i możliwości rozwoju, które mogą zastąpić częściowo podwyżki.