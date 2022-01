Jakie technologie zamienią miasta w smart cities?

Ostatnie miesiące były przełomowe w kontekście funkcjonowania miast. Nowe potrzeby i oczekiwania, związane z pandemią i nie tylko, wymagają wykorzystania nowych technologii. Rozwiązania te powinny odpowiadać na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, mobilności mieszkańców i być proekologiczne. Jakie zatem technologie zamienią nasze miasta w prawdziwe smart cities? Prezentujemy najnowocześniejsze rozwiązania, które wpasowują się we współczesne rozumienie terminu inteligentnych miast.

Priorytetowe bezpieczeństwo

Rozwój IoT i 5G sprawiają, że coraz większa liczba urządzeń komunikuje się ze sobą, tworząc spójny, kompleksowy ekosystem.

Systemy instalowane w celu ochrony przed klęskami żywiołowymi, w czasie pandemii mogły w łatwy sposób zostać dostosowane i nadawać komunikaty związane z przestrzeganiem aktualnych obostrzeń. Audio przeciwdziała także przestępczości. Operatorzy kamer mogą monitorować dany obszar, a w razie wykrycia podejrzanej aktywności, wyemitować gotową wiadomość lub komunikat na żywo – podkreśla Konrad Badowski z Axis Communications.

Efektywny transport

Bardzo istotny jest fakt, że wykorzystanie technologii do optymalizacji parkingów, nie tylko ogranicza stres i czas kierowców, ale także wpływa na środowisko. Mniej aut krążących po centrum miasta oznacza mniej spalin, a tym samym mniej zanieczyszczeń i smogu – dodaje Konrad Badowski.

Troska o środowisko

Analityka na brzegu sieci

Rozwój IoT i 5G sprawiają, że coraz większa liczba urządzeń komunikuje się ze sobą, tworząc spójny, kompleksowy ekosystem. Integracja otwiera nam drzwi do tworzenia prawdziwych miast przyszłości. Choć wydawać by się mogło, że tak duża inwestycja może istotnie wpłynąć na miejski budżet, warto pamiętać, że w ujęciu długoterminowym przyniesie wiele korzyści. Stawiając na urządzenia wysokiej jakości, systemy IoT można elastycznie rozbudowywać, a ich wieloletnie użytkowanie realnie przełoży się na wzrost jakości życia mieszkańców – podkreśla Konrad Badowski z Axis Communications.

Dawniej, smart city było zurbanizowanym obszarem wyposażonym w technologie, które optymalizowały zarządzanie niektórymi zasobami i usługami. Dzisiaj wiemy, że wyzwania, z którymi mierzą się miasta, mogą być dużo bardziej skomplikowane. Chociaż w ostatnim, pandemicznym czasie wiele miast musiało na krótki czas skorygować swoje priorytety, główne obszary zainteresowania smart city pozostały niezmienione. Rolą miejskich władz jest wsparcie każdego z nich, będąc jednocześnie gotowym nawet na najbardziej niespodziewane scenariusze.Bezpieczeństwo jest podstawą zadowolenia z życia w mieście. Pandemia COVID-19 sprawiła, że obecnie nie oznacza ono już tylko walki z przestępczością, ale obejmuje także ochronę przed zakażeniem. Właśnie dlatego, zmieniają się oczekiwania wobec technologii związanych z bezpieczeństwem publicznym. Dawniej wystarczała sieć monitoringu miejskiego, podczas gdy obecnie zagadnienie to dotyczy także m.in. zarządzania zbiorowiskami ludzkimi. Zrozumienie dynamiki tłumu wymaga kamer i systemów, które są w stanie m.in. liczyć ludzi oraz monitorować dystans społeczny.Efektywne wykorzystanie rozwiązań audio również może podnieść bezpieczeństwo mieszkańców i pozwolić na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Szczególnie na obszarach zagrożonych ekstremalnymi klęskami żywiołowymi jak np. Mexico City. Władze tej metropolii, położonej w strefie szczególnie narażonej na wstrząsy sejsmiczne, zdecydowały się właśnie na rozwiązania audio. W mieście zainstalowano sieć ponad 10 000 głośników, które są zaprogramowane do emitowania gotowego komunikatu ewakuacyjnego przeznaczonego dla 9 milionów mieszkańców. Ostrzeżenie jest uruchamiane w ciągu 30 sekund od wstrząsu, co zwiększa szanse na bezpieczną ewakuację.Drugim, ważnym obszarem smart cities jest mobilność. Mieszkańcy oczekują rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i płynność ruchu, ograniczających korki oraz skierowania się ku inicjatywom proekologicznym. Właściwe zastosowanie technologii może dostarczać danych pomagających we wszechstronnym zarządzaniu - od automatycznej detekcji wypadków, po kontrolę skrzyżowań.Eksperci twierdzą, że do 2030 r. na drogach znajdzie się około 2 miliardów pojazdów - a wszystkie te auta potrzebują parkingów. Technologie umożliwiające rozpoznawanie tablic rejestracyjnych mogą ułatwić kierowcom parkowanie i przyspieszyć dokonywanie płatności. Porównując tablice rejestracyjne z listą obserwowanych, służby mogą szybko identyfikować przypadki nieprzestrzegania przepisów i na nie reagować. Na niektórych parkingach technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych może też służyć do analizowania grup odwiedzających, z myślą o zapewnieniu im jak najlepszych wrażeń, np. w kinie.Ekologia jest kolejnym kluczowym aspektem, na który powinni zwracać uwagę zarządcy miast. Urbanizacja w dużym stopniu odbija się na środowisku, mocno obciążonym przez zmiany klimatu. Aby sprostać tym wyzwaniom, miasta coraz chętniej wdrażają inteligentne rozwiązania. Wiąże się to m.in. ze spełnianiem celów ONZ z zakresu zrównoważonego rozwoju. Mają one zostać osiągnięte do 2030 r. i są ważną ramą dla wielu miast.Bardzo czułe czujniki środowiskowe - na przykład mierzące jakość powietrza - używane razem z dozorem wizyjnym, umożliwiają wczesne ostrzeganie odpowiednich służb o problemach, a także weryfikację wizualną i podejmowanie właściwych działań. Dane z kamer mogą być analizowane i używane do planowania długoterminowych inicjatyw środowiskowych. Za pomocą dozoru wizyjnego można sprawdzać, czy gospodarka odpadami odbywa się zgodnie z celami z zakresu równoważonego rozwoju, a także wychwytywać przypadki nielegalnego wyrzucania odpadów.Warto pamiętać, że wymienione wyżej technologie nie mogłyby rozwijać się tak szybko, gdyby nie postęp, jakiego jesteśmy świadkiem. Jednym z najważniejszych trendów globalnych jest wprowadzanie sieci 5G . To dzięki niej władze lokalne będą mogły łączyć urządzenia IoT na większą skalę oraz ulepszyć proces decyzyjny przez agregowanie i analizę danych w czasie rzeczywistym. 5G umożliwi miastom szybsze gromadzenie i przesyłanie danych oraz prowadzenie większej liczby analiz w celu poprawy efektywności.