Cyberataki: w Polsce pod ostrzałem bankowość, rząd i wojsko

2021 rok to kolejne już 12 miesięcy, które upłynęły po znakiem nasilenia działalności cyberprzestępczej. Najnowsze doniesienia Check Point Research wskazują, że cotygodniowa ilość cyberataków była o 50 proc. wyższa aniżeli rok wcześniej. Najtrudniejszym miesiącem okazał się grudzień, co miało związek z ujawnieniem luki Log4j. I wprawdzie rodzime sieci korporacyjne nie należały do najczęściej atakowanych, to oczywiście nie oznacza to, że mogliśmy spać zupełnie spokojnie.

Badania i edukacja wciąż najczęściej atakowanym sektorem

Hakerzy wciąż wprowadzają swoje innowacje. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 50 proc. więcej cyberataków tygodniowo w sieciach korporacyjnych w porównaniu z 2020 r. Nowe techniki penetracji i metody unikania znacznie ułatwiły hakerom realizację złośliwych zamiarów. Najbardziej niepokojące jest to, że widzimy, jak niektóre kluczowe branże wpadają na listę najbardziej atakowanych. Edukacja, administracja czy opieka zdrowotna znalazły się na liście 5 najczęściej atakowanych branż na całym świecie. Spodziewam się, że liczby te nadal będą rosnąć w 2022 r., ponieważ hakerzy wciąż będą wprowadzać innowacje i znajdować nowe metody przeprowadzania cyberataków, zwłaszcza z wykorzystaniem oprogramowania ransomware. – wyjaśnia Omer Dembinsky, menedżer działu analiz danych w Check Point Software.