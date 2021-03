Kraków jest miejscem, w którym najszybciej wśród miast regionalnych, przybywa nowoczesnej przestrzeni biurowej. Jej łączna powierzchnia wynosi obecnie 1,6 mln mkw. CBRE prezentuje TOP5 największych biurowców w Krakowie.

TOP1 – Tischnera Office

Kraków to wyjątkowe miasto z niezwykłą historią, dlatego każda z inwestycji w tym miejscu jest dla nas powodem do radości. Wiemy, jak ważne są nowe obiekty biurowe dla rozwoju tego miejsca. Dbamy, by były jak najbardziej nowoczesne i komfortowe dla naszych najemców, ale jednocześnie pasowały do klimatu miasta i wzbogacały go. Dlatego w Tischnera Office zadbaliśmy nie tylko o wygodną pracę, ale też wypoczynek, spędzanie czasu w zieleni i ochronę środowiska – mówi Łukasz Żelezik, Executive Director, Leasing w Cavatina Holding.

TOP2 - Buma Square A-G

TOP3 - High 5ive 4

TOP4 - Equal Business Park C

TOP5 - V Offices

Należący do dewelopera Cavatina biurowiec jest największym w Krakowie. Zajmuje niemal 33 tys. mkw. Do użytku został oddany w 2019 roku. Znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Tischnera i Zakopiańskiej, skąd jest blisko zarówno do najważniejszych tras jak i komunikacji miejskiej oraz dworców kolejowych. Jest energooszczędny i bardzo zielony, najemcy mogą korzystać m.in. z zielonych tarasów i wewnętrznego patio z fontannami i oczkami wodnymi. Biurowiec zdobył główną nagrodę w Prime Property Prize 2019, otrzymując tytuł Inwestycji Roku Rynku Powierzchni Biurowych. Prime Property Prize nagradza projekty, które miały największy wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce.Drugie miejsce pod względem wielkości wśród krakowskich biurowców zajmuje Buma Square A-G, zlokalizowany na południu miasta, blisko Tischnera Office. Powstał w 2002 roku i ma ponad 28 tys. mkw. To sześć kondygnacji budynku i parking na 764 samochodów.Trzecie miejsce zajmuje oddany do użytku w 2020 roku biurowiec High 5ive 4, który ma 23,5 tys. mkw. powierzchni. Jego wyróżnikiem jest doskonała lokalizacja. Znajduje się tuż przy głównym dworcu kolejowym i na skrzyżowaniu wielu tras miejskich autobusów i tramwajów.Przy ul. Wielickiej znajduje się oddany do użytku w 2018 roku biurowiec Equal Business Park C, wybudowany przez dewelopera Cavatina. Ma niemal 23 tys. mkw. powierzchni. Składa się z czterech zróżnicowanych brył oraz trzech półotwartych dziedzińców, które wypełnia mała architektura i zieleń. Budynek jest częścią większego kompleksu Equal Business Park, którego trzy budynki zostały sprzedane przez dewelopera w 2020 r. z udziałem CBRE.Ostatnie miejsce w zestawieniu zajmuje V Offices, którego przestrzeń to 21,6 tys. mkw. Znajduje się obok Cmentarza Rakowickiego. To ekologiczny i wygodny biurowiec w dobrej lokalizacji, blisko tras wylotowych z miasta.