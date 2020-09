Pandemia koronawirusa zmieniła 3/4 firm

3/4 firm z sektora MŚP musiało wprowadzić różnego rodzaju zmiany w swoich biznesach pod wpływem pandemii koronawirusa - wynika z badania "Jak pandemia zmieniła biznes" przeprowadzonego dla Krajowego Rejestru Długów przez instytut badawczy MANDS. Obniżenie wynagrodzeń, szukanie pomysłów na rozwój, cyfryzacja czy redukcja zatrudnienia to tylko niektóre z tych zmian.

Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość w wielu jej aspektach. Zmieniła także sposób funkcjonowania firm. 77% przedsiębiorstw z sektora MŚP przebadanych przez Krajowy Rejestr Długów musiało wdrożyć zmiany. Jakie?Zmianą najczęściej wprowadzaną było cięcie kosztów. Na redukcję wynagrodzeń musiało się zdecydować 33% badanych firm. W połowie z nich cięcia płac dotyczyły wszystkich zatrudnionych pracowników. 16% przebadanych firm zredukowało zatrudnienie. Najczęściej zwalniano pracowników, których stanowisko nie było już potrzebne (62%). Pracę tracili także ci z najkrótszym stażem (32%).Aby przetrwać ciężki czas, 24% firm poszukiwało nowych pomysłów na swoją działalność. Zmieniały one ofertę w obrębie swojej branży, dostosowywały produkcję lub usługi do bieżącego zapotrzebowania. Niestety nie we wszystkich branżach było to możliwe, w wyniku czego 27% musiało całkowicie lub częściowo zawiesić działalność.Walkę o utrzymanie biznesu przedsiębiorstwa podejmowały również w sieci. Dla blisko 1/5 firm zmiana oznaczała rozwój cyfryzacji, np. poprzez wdrożenie mechanizmów obsługi przez Internet. Innym często podawanym przez przedstawicieli MŚP przykładem zmian było zwiększenie zakresu pracy zdalnej (30%).Za wybranymi przez MŚP działaniami wobec kryzysu stoją konkretne przekonania o trwałości zachodzących zmian i ich efektach. Polscy przedsiębiorcy pozostają względnymi pesymistami. 80% nie łudzi się, że zmiany spowodowane pandemią będą krótkotrwałe. Wśród nich większość (57%) ma jednak nadzieję, że choć długotrwałe, to będą odwracalne i uda się powrócić do stanu sprzed Covid-19. Pełnymi optymistami, którzy twierdzą, że zmiany będą krótkotrwałe i odwracalne jest już tylko 15% firm. Znacznie większa zgoda wśród odpowiadających panuje za to w kwestii oceny zachodzących obecnie zmian. Dla zdecydowanej większości firm (72%) będą miały negatywny charakter.Badanie Krajowego Rejestru Długów pokazało również, że pandemia miała przełożenie nie tylko na działalność firm, ale i na kondycję psychiczną nimi zarządzających. Przyczyniła się do wzrostu poziomu stresu u aż 71% przedsiębiorców, przy czym dla większości (42%) był to nieznaczny wzrost. Nieco więcej niż co czwarty (27%) przyznaje, że prowadzenie firmy jest obecnie tak samo stresujące jak przed pojawieniem się koronawirusa.Wśród pozostałych najczęstszych stresorów wymienianych przez przedsiębiorców badaniu znalazły się także obawy o bezpieczeństwo pracowników i klientów (42%) oraz kwestie zatrudnienia (33%).