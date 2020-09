GfK: wśród konsumentów znowu pojawiają się obawy

Ostatnie odsłony publikowanego przez GfK Barometru Nastrojów Konsumenckich mogły napawać pewnym optymizmem. Sierpniowe dane są już niestety nieco gorsze - wskaźnik obniżył się bowiem o 2,3 p.p., osiągając tym samym poziom -11,1. Wpływ na taki obrót spraw wywarły bez wątpienia kolejne ogniska koronawirusa oraz związany z nimi powrót niepokoju o kondycję zarówno własnego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki.

spadły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 1,7 p.p., z poziomu -5,9 do -7,6;

spadły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3,2 p.p., z poziomu -5,1 do -8,3;

istotnie spadły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 6,9 p.p., z poziomu -22,2 do -29,1;

– wzrosła skłonność do zakupów – wzrost o 2,8 p.p., z poziomu -2 do 0,8.

- Jeśli odwrócenie trendu w nastrojach konsumentów utrzyma się lub nawet pogłębi w kolejnych miesiącach, wówczas negatywne skutki tej tendencji szybko zaobserwujemy także po stronie popytowej. Co prawda w bieżącym odczycie barometru i w wartości składowej ilustrującej skłonność respondentów do zakupów (która w aktualnej fali rośnie), nie widać jeszcze symptomów tej tendencji, ale z drugiej strony wyraźnie widać powrót niepewności konsumentów co do przyszłej kondycji finansowej ich własnej oraz całej polskiej gospodarki. W sytuacji szczególnego wyczulenia opinii publicznej na sygnały płynące z różnych okolic rynku, dalszy wzrost ilości negatywnych komunikatów bez wątpienia natychmiast wpłynie na ochłodzenie nastrojów. A wraz z nimi odbudowywanego w ostatnich miesiącach zaufania niezbędnego do kreowania na nowo popytu konsumenckiego – komentuje Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK.

W ostatnich trzech miesiącach mieliśmy do czynienia z dość dynamicznie odbudowującymi się nastrojami polskich konsumentów . Polacy żyli w przekonaniu, że sytuacja ulega poprawie, a z pandemią radzą sobie zarówno oni sami, jak i rządzący.Jak pisze GfK, był to czas adaptacji do nowych warunków i oswajania rzeczywistości. Niektórzy z nas zaczęli nawet nabierać przekonania, że ograniczenia wprowadzone przez rządzących były nadmierne, a stopień zagrożenia epidemicznego - przeszacowany.Nastroje konsumentów poprawiały dodatkowo czynniki o charakterze ekonomicznym, dzięki którym udało się sprawnie i skutecznie unikać eskalacji negatywnych zjawisk kryzysowych w większości sektorów gospodarki.Przyszedł jednak sierpień, który postawił kres rosnącemu optymizmowi. W ósmym miesiącu tego roku składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:Sierpień był miesiącem, w którym coraz bardziej nasilały się negatywne zjawiska spowodowane zbytnim optymizmem konsumentów – ich przekonaniem o zakończeniu pandemii, o opanowaniu kryzysu wywołanego przez wirus Covid-19, a co za tym idzie ogólnym niedoszacowaniem niebezpieczeństwa powrotu infekcji.W perspektywie krótkookresowej wydaje się, iż koniec wakacji i okresu urlopowego, powrót do pracy, szkół i codziennej rutyny, okres jesienny zagrożony dodatkowym ryzykiem infekcji grypowych, prawdopodobnie spowodują powrót komplikacji związanych z zarządzaniem sytuacją epidemiczną i w kolejnych miesiącach będą skutkować ponownym schłodzeniem nastrojów konsumentów.