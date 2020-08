GUS: w lipcu spadki cen produktów rolnych, ziemniaki tańsze o 1/3

GUS opublikował właśnie najświeższe dane odnośnie cen produktów rolnych. Z komunikatu wynika, że lipiec przyniósł spadki. Widoczne są one zarówno w ujęciu miesięcznym (o 1,7%), jak i rocznym (o 4,2%). W skupie droższe niż przed rokiem okazały się jedynie pszenica, pszenżyto i mleko.

Ceny ważniejszych produktów rolnych w lipcu 2020 r.

Ceny produktów rolnych (bez VAT) w lipcu 2020 r. Spadek cen skupu podstawowych produktów rolnych w lipcu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego dotyczył głównie cen żyta, żywca wieprzowego i drobiu.

Z najnowszych doniesień GUS wynika, że w lipcu 2020 r. w porównaniu z czerwcem br. spadły ceny skupu większości produktów rolnych. Wyższe były ceny kukurydzy, żywca wołowego, drobiu i mleka. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w lipcu 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny pszenicy, pszenżyta i mleka w skupie oraz kukurydzy i żywca wołowego (w skupie i na targowiskach).Jak pisze GUS, lipcu 2020 r. ceny pszenicy w skupie były niższe niż przed miesiącem o 11,9% i wyniosły 71,61 zł/dt, ale wyższe w porównaniu z lipcem 2019 r. - o 6,0%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 87,67 zł, tj. o 5,8% mniej niż przed rokiem.Za żyto w skupie płacono 55,46 zł/dt, tj. o 9,6% mniej niż w czerwcu br. oraz o 4,1% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta spadły do 67,16 zł/dt, tj. w skali roku były niższe o 10,5%.W lipcu 2020 r. za ziemniaki w skupie płacono 65,16 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,7%, a w skali roku – 40,1%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 138,02 zł, tj. o 32,2% mniej niż przed rokiem.Dane GUS wskazują również, że ceny skupu żywca wołowego (6,29 zł/kg) wzrosły zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i w skali roku - odpowiednio o 0,3% i 1,1%. Cena bydła rzeźnego na targowiskach wyniosła 6,74 zł/kg i była o 5,6% wyższa w odniesieniu do poprzedniego roku.Cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 5,03 zł/kg i była niższa o 9,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 10,7% w stosunku do lipca 2019 r. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,35 zł, tj. o 8,5% mniej niż przed rokiem.Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosły o 3,3%, tj. do poziomu 3,58 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku obniżyły się o 11,2%.Za 1 hl mleka płacono w skupie 130,69 zł, tj. o 0,1% więcej niż przed miesiącem i o 0,4% więcej niż przed rokiem.