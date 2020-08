Ukraińcy zdecydowani na dłuższy pobyt w Polsce

Nastroje ukraińskich migrantów zarobkowych w Polsce coraz częściej wskazują na tendencję do asymilacji i relokacji przynajmniej jednego członka rodziny. W związku z tym przewiduje się, że przepływ środków pieniężnych przekazywanych przez migrantów na Ukrainę zostanie ograniczony. Takie wnioski płyną z Centrum analitycznego firmy Gremi Personal w odniesieniu do ostatniego badania Narodowego Banku Polskiego.

W ciągu ostatnich pięciu lat znacząco wzrósł odsetek imigrantów z Ukrainy, którzy zadeklarowali chęć pozostania w Polsce na dłużej lub nawet na stałe. Ponad połowa imigrantów w Polsce stara się o relokację przynajmniej jednego członka rodziny.Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2015 r. przeważająca większość Ukraińców (80%) planowała pobyt w Polsce na okres do roku. Jednak w 2020 roku większość (52%) planuje pozostać na dłużej niż 3 lata.Centrum analityczne Gremi Personal zauważa również w swoich badaniach socjologicznych szybki wzrost zapotrzebowania na oferty pracy wśród małżeństw. Według sondażu przeprowadzonego przez Gremi Personal w lutym 2020 roku około 15% respondentów planowało przeprowadzić się do Polski z rodziną. Ponadto, co trzeci (31%) Ukrainiec pracujący w Polsce miał plany bezpośrednio związane z asymilacją w Polsce: uzyskanie zezwolenia na pobyt stały/obywatelstwa, przeprowadzkę, nabycie nieruchomości czy rozpoczęcie działalności gospodarczej.Obecna sytuacja przypomina trend wśród migrantów z Polski do Europy Zachodniej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Odsetek migracji cyklicznych (wahadłowych) był wciąż wysoki, ale z biegiem lat wzrósł też odsetek Polaków pragnących pozostać za granicą (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii) na dłuższy okres. Jednak migracja obywateli polskich w ramach Unii Europejskiej różni się od migracji z Ukrainy do Polski ze względu na zaostrzone przepisy imigracyjne dla Ukraińców.Warto jednak zauważyć, że polski rząd wspiera ukraińskie rodziny posiadające zezwolenia na pobyt w Polsce (karta pobytu) z dostępem do rynku pracy poprzez objęcie ich szeregiem programów rodzinnych.Od 2019 roku Ukraińcy mogą otrzymywać co miesiąc 500 zł (ok. 3600 UAH) świadczenia na każde dziecko w ramach programu Rodzina 500+ . Każdego roku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego ukraińskie rodziny mogą liczyć na 300 zł na wyposażenie ucznia w ramach programu Dobry start 300+.Dodatkowo od 1 sierpnia 2020 roku dostępny jest dla Ukraińców bon turystyczny przeznaczony na wsparcie rodzinnych wakacji i turystyki krajowej w Polsce w związku z pandemią. Bon o wartości 500 zł na każde dziecko można przeznaczyć na wakacje w Polsce do końca marca 2022 roku.Ponadto polski rząd udziela wsparcia ukraińskim rodzinom o niskich dochodach w postaci paczek żywnościowych na święta, wypłat stypendiów socjalnych dla studentów z rodzin o niskich dochodach, a Ukraińcy pracujący w Polsce mogą później liczyć na polską emeryturę. Ten „pakiet socjalny” motywuje Ukraińców do pozostania w Polsce na długi okres.