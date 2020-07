Ciemna strona internetu: Darknet oferuje 15 mld kradzionych haseł

O możliwościach, jakie daje cyberprzestępcom ciemna strona internetu, mówi się nie od dziś. Co rusz potwierdzają je również badacze. Ostatnio naukowcy z zespołu badawczego Photon natknęli się w Darknecie na potężną ilość najbardziej chodliwych tam towarów. Mowa tu o ponad 15 miliardach danych uwierzytelniających, które pochodzą z około 100 tysięcy włamań. Za ile można kupić pakiety z loginami i hasłami?

Kliknij, aby powiekszyć fot. weerapat1003 - Fotolia.com Hasło Darknet oferuje 15 mld kradzionych haseł.

- Na pierwszy rzut oka wydaje się, że kwoty za dane oferowane przez ciemną stronę internetu są wygórowane. Ale trzeba mieć na uwadze, że konta uprzywilejowane, takie jak np. administratora sieci, są niezwykle cenione w światku przestępczym. Oprócz dostępu do sieci, zapewniają najwyższy poziom kontroli i zaufania, zaś ich uprawnienia są niemal nieograniczone. Użytkownik takiego konta może zmieniać ustawienia konfiguracji systemu, odczytywać i modyfikować poufne dane, a także przyznawać innym osobom dostęp do krytycznych zasobów - tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Jak się okazuje, ciemna strona internetu oferuje dostęp zarówno do usług streamingowych , jak i kont bankowych, czy sieci należących do korporacji. W tym ostatnim przypadku można mówić o szczególnym niebezpieczeństwie, ponieważ wykorzystanie danych uwierzytelniających w atakach na infrastrukturę bywa niezwykle trudne do wykrycia.Witryny oferujące skradzione informacje działają niczym sklepy wirtualne. Potencjalni klienci wybierają towar i płacą w bitcoinach. Najdroższą pozycją w cenniku są zestawy danych uwierzytelniających, które umożliwiają przeniknięcie do firmowej sieci i zainicjowanie ataku ransomware . Ich ceny wynoszą od 3 139 USD do 140 000 USD.Niektóre z danych uwierzytelniających zidentyfikowanych przez badaczy z Photon należą do firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, biur architektonicznych, banków, uniwersytetów, a nawet władz lokalnych. Jeżeli chodzi o liczebność przeważają konta związane z usługami finansowymi, z których najdroższe kosztują 71 USD, zaś drugie miejsce w tym zestawieniu zajmują dane dostępowe do antywirusów (22 USD). Uwzględniając kryterium geograficzne, największym popytem cieszą się konta użytkowników pochodzących z USA, a następnie Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.