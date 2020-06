Odmrożenie gospodarki mrozi czujność firm. Do windykacji trafia mniej spraw

W maju br. średnie przeterminowanie faktury kierowanej do odzyskania sięgało 181 dni, a to oznacza, że względem lutego skróciło się nieco ponad 2 tygodnie. Pandemia najwyraźniej zmobilizowała przedsiębiorców do szybszego odzyskiwania należności. Niestety – obserwacje firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso pokazują, że wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki część firm wróciła do starych praktyk i ponownie zaczęła pobłażać swoim nierzetelnym kontrahentom. To zdecydowanie niedobry pomysł.

- Notujemy zarówno wzrost liczby zleceń, jak i szybszą reakcję wierzycieli z sektora MŚP w przypadku braku płatności. Przybyło też spraw o krótkim terminie przedawnienia. O ile w lutym długi przedterminowe do 30 dni stanowiły niecałe 13 proc. wszystkich zleceń, to w maju było to już ponad 18 procent. W tym wypadku za wzrost odpowiadały firmy z sektora MŚP – mówi Jakub Kostecki.

Strach ma wielkie oczy

- Jednocześnie to samo badanie pokazuje, że nadal dwie trzecie przedsiębiorców obawia się, że będzie mniej zarabiać. Gdy dopływ gotówki maleje, tym ważniejsza jest dbałość o utrzymanie płynności finansowej. Dlatego, gdy dłużnicy składają deklaracje, że uregulują zaległości, jak tylko otrzymają dofinansowanie albo kredyt z banku, należy podchodzić do tego z dystansem i ocenić na ile jest to wiarygodna deklaracja. Nasi negocjatorzy w rozmowach z dłużnikami potrafią rozpoznać bez trudu, kiedy jest to wymówka, a kiedy prawda – wyjaśnia Jakub Kostecki.

Mali wybierają windykację online

Konsumenci nieco mniej wypłacalni

- Liczba wierzytelności konsumenckich zmniejszyła się, ponieważ spadła sprzedaż w bankach, u operatorów telefonicznych czy w telewizjach cyfrowych. Ale szacujemy, że odmrożenie gospodarki sprawi, iż szybko wróci to do normy. Będzie też mniej transakcji sprzedaży wierzytelności, ponieważ większość firm ograniczyła inwestycje w kupno takich pakietów, a oferowane ceny nie spełniają oczekiwań wierzycieli. To na pewno spowoduje, że wzrośnie liczba spraw zlecanych do windykacji, bo wierzyciele nie zrezygnują z odzyskania pieniędzy. Jeśli nie będą mogli tych długów sprzedać, będę więcej windykować sami, albo zlecą taką windykację na zewnątrz – podsumowuje Jakub Kostecki.

Obserwacje wcześniejszych zachowań przedsiębiorców potwierdzały, że pojawienie się pandemii koronawirusa , widmo braku zleceń, pustek na firmowym koncie oraz redukcji zatrudnienia, wyraźnie pobudziło ich do przedsiębrania bardziej zdecydowanych kroków w kierunku odzyskiwania należności. Wcześniej dominowało raczej odsuwanie problemów i oczekiwanie aż kontrahent sam wreszcie postanowi uregulować swoje zadłużenie - najczęściej kończyło się nawet 4-5-miesięcznym oczekiwaniem na pieniądze.Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso potwierdza, że w porównaniu z lutym, czyli ostatnim pełnym miesiącem bez pandemii, liczba spraw zleconych do windykacji wzrosła o niemal połowę, a ich wartość powiększyła się o prawie 30 procent.Jednak pod koniec maja eksperci Kaczmarski Inkasso zaobserwowali, że część wierzycieli z sektora MŚP wraz z odmrażaniem gospodarki znowu zaczęła pobłażać niesolidnym kontrahentom i wyczekiwać dłużej na zapłatę faktur. Skłania ich do tego rosnący optymizm co do osiąganych przychodów w najbliższym czasie. Potwierdzają to wyniki 2-giej fali badania „KoronaBilans MŚP”, przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Niepokój o to, że w najbliższych trzech miesiącach zmaleją przychody, wyraża 64 proc. przedsiębiorców. Miesiąc wcześniej, w 1-szej fali badania, odczucia takie miało aż 79 proc. ankietowanychTym bardziej, że w przypadku zadłużonych przedsiębiorców tylko w niewielkim stopniu zmniejszyła się ich zdolność do spłaty zobowiązań. Oczywiście są takie branże, jak transport, gastronomia, czy turystyka, gdzie ta zdolność do spłaty znacznie spadła. Ale wierzyciele też to wiedzą i nie zlecają takich spraw do windykacji. Częściej decydują się na skierowanie sprawy do sądu, żeby uzyskać tytuł wykonawczy na wypadek ogłoszenia upadłości przez dłużnika.Trend wzmożonego odzyskiwania należności widać natomiast w przypadku windykacji online. Na koniec marca, czyli po zaledwie dwóch tygodniach zamknięcia gospodarki, Kaczmarski Inkasso odnotowało wzrost o 21,4 proc. spraw zleconych przez aplikację WinGO.pl Średnia wartość zlecenia online w styczniu wynosiła 17,5 tys. zł, w marcu już 19,8 tys. zł, a w kwietniu 23,2 tys. zł. Na wzrost popularności zlecania windykacji przez aplikację wpływa wygoda i szybkość operacji, co w przypadku małych przedsiębiorców, którzy osobiście, bez wsparcia pracowników, świadczą usługi i są bardzo zajęci, ma duże znaczenie. Np. właściciel firmy przewozowej nie musi czekać, aż wróci z trasy do biura i będzie mieć dostęp do drukarki. Wystarczy, że zrobi zdjęcie faktury telefonem i wyśle je do windykacji prosto z drogi.Eksperci Kaczmarski Inkasso szacują, że zdolność konsumentów do spłaty zobowiązań zmniejszyła się o ok. 10 proc. Nie jest to więc znacząca obniżka. Część osób straciła pracę, albo otrzymuje niższe wynagrodzenie, ewentualnie pracodawca przestał wypłacać premie, które w kalkulacjach przy braniu kredytów czy zakupach ratalnych miały być źródłem spłaty.Z ostatnich dostępnych danych NPB wynika, że w kwietniu, zarówno w przypadku konsumentów, jak i przedsiębiorców, wzrosła wartość kredytów zagrożonych, czyli niespłacanych w terminie. W przypadku konsumentów wyniosła ona 44,7 mld zł (5,9 proc. wszystkich udzielonych kredytów) wobec 42,8 mld zł w styczniu (5,74 proc.). Dane te obejmują kredyty mieszkaniowe, które zawsze są znacznie lepiej spłacane, i konsumpcyjne - regulowane gorzej. Problemy widać także w firmach. Wprawdzie zmniejszyły się kłopoty dużych przedsiębiorstw ze spłatą kredytów. W ich przypadku wartość zagrożonych kredytów spadła z 9,58 mld zł w styczniu (5,27 proc. wszystkich udzielonych) do 9,49 mld zł w kwietniu (5,04 proc.), ale pogorszyła się sytuacja w sektorze MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa w kwietniu zalegały z oddaniem 24 mld zł (11,4 proc. zaciągniętych kredytów), podczas kiedy w styczniu było to 22,63 mld zł (10,94 proc.).