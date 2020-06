PIE: w czasie pandemii śmiertelność w Polsce wcale nie rośnie

9 czerwca 2020 roku z powodu COVID-19 zmarło w naszym kraju 17 osób. Od momentu zarejestrowania pierwszego przypadku zakażenia - 1183. Z badania zrealizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika jednak, że śmiertelność w naszym kraju nie rośnie, lecz wręcz spada. Autorzy raportu podejrzewają również, że niedoszacowanie liczby zgonów, do których dochodzi w Polsce w związku z koronawirusem, najprawdopodobniej jest niewielkie.

Od 5 marca do 13 maja 2020 r. zmarło w naszym kraju 80 324 osób (całkowita ilość zgonów, łącznie z chorymi na COVID-19). Jak wyglądałyby te statystyki, gdybyśmy nie żyli w czasach pandemii? Być może byłyby wyższe. Z wyliczeń PIE wynika bowiem, że szacowana liczba zgonów w tym samym okresie wynosiłaby od 74 491 do 87 259. Jak to policzono?Jak wyjaśnia PIE w opublikowanym komunikacie, analiza śmiertelności w Polsce bazowała na wygenerowanych z bazy PESEL i Rejestru Stanu Cywilnego danych dotyczących dziennej ilości zgonów, do których doszło w naszym kraju od 1 stycznia 2010 r. do 13 maja 2020 r. Na tej podstawie analitycy opracowali 8 szacunków dotyczących spodziewanej liczby zgonów w okresie od 5 marca do 13 maja 2020 r. W zależności od przyjętej metodologii oszacowania wahały się od 74 491 do 87 259.Powyższe szacunki zostały zestawione z rzeczywistą liczbą zgonów, która (po korekcie uwzględniającej opóźnienia w raportowaniu) wyniosła 80 324. Istotność różnicy między rzeczywistą a oczekiwaną liczbą zgonów testowano za pomocą testu Z dla proporcji na poziomie istotności 5 proc. Jak czytamy w komunikacie, jest to pierwsza tego typu analiza przeprowadzona w Polsce.Następnie oszacowania te porównano z rzeczywistą liczbą zgonów, która (po korekcie uwzględniającej opóźnienia w raportowaniu) wyniosła 80 324. Istotność różnicy między rzeczywistą a oczekiwaną liczbą zgonów testowano za pomocą testu Z dla proporcji na poziomie istotności 5 proc. Jest to pierwsza tego typu analiza przeprowadzona w Polsce.Wyniki testów dla trzech z ośmiu oszacowań wskazują, że w okresie od 5 marca do 13 maja 2020 r. zaobserwowana liczba zgonów w Polsce była równa oczekiwanej. Cztery oszacowania wskazują na występowanie zaniżonej śmiertelności, a tylko jedno na występowanie nadmiernej śmiertelności.Agregując wyniki można zaobserwować, że na podstawie trendów historycznych nie ma podstaw do stwierdzenia, że w badanym okresie liczba zgonów była wyższa niż należałoby oczekiwać. Jedynie wariant minimalny, zakładający, że oczekiwana śmiertelność w okresie lockdownu jest zbliżona do śmiertelności z miesięcy letnich, wskazuje na występowanie nadmiernej śmiertelności (na poziomie ok. 6 tys. zgonów – 600 zgonów tygodniowo). Bardziej prawdopodobną hipotezą niż występowanie nadmiernej śmiertelności jest zmniejszenie liczby zgonów (o ok. 1-2 tys. zgonów – 100-200 tygodniowo).Według stanu na 19 maja 2020 r. w Polsce potwierdzono 19 268 przypadków zarażenia koronawirusem oraz zanotowano 948 zgonów. Liczby te przekładają się na skumulowaną zapadalność 509 przypadków na milion mieszkańców oraz skumulowaną śmiertelność 25 osób na milion mieszkańców.Porównując te wartości z innymi krajami europejskimi należy stwierdzić, że są to liczby stosunkowo niewielkie. Na podstawie danych o pandemii zbieranych przez Uniwersytet Johna Hopkinsa stwierdzić można, że jedynie Grecja, Słowacja, Bułgaria i Węgry cechowały się w UE niższą oficjalną skumulowaną zapadalnością. Tylko w ośmiu krajach (Słowacja, Łotwa, Malta, Cypr, Grecja, Bułgaria, Litwa, Chorwacja) mieliśmy do czynienia z niższą oficjalną skumulowaną śmiertelnością.Istnieją jednak zasadne argumenty za tym, że liczba zgonów związanych z COVID-19 jest w Polsce wyższa niż oficjalna.Innym argumentem jest to, że informacje o zgonach osób z potwierdzeniem lub podejrzeniem zarażenia koronawirusem mogą nie znaleźć się w oficjalnych statystykach.Mimo to niedoszacowanie liczby zgonów związanych z COVID-19 w Polsce prawdopodobnie wcale nie jest duże.