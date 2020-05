Mandrake to po polsku mandragora – roślina, która, jeżeli wierzyć legendzie, rosła zawsze pod szubienicami, wyrastając ze spływającego do ziemi nasienia wisielca. Tę właśnie nazwę nadali analitycy Bitfender wyjątkowo złośliwemu oprogramowaniu malware na Androida, które na przestrzeni ostatnich lat doprowadziło do zainfekowania dziesiątek tysięcy terminali.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Maksim Kabakou - Fotolia.com Malware Nieuchwytny malware z Google Play zainfekował setki tysięcy smartfonów.

To jeden z najgroźniejszych wirusów atakujących urządzenia z Androidem z jakimi do tej pory mieliśmy do czynienia. Szacujemy, że w ostatnich kilku miesiącach mógł zainfekować dziesiątki tysięcy terminali, a w ciągu czterech lat jego ofiarą padły setki tysięcy użytkowników - tłumaczy Bogdan Botezatu, dyrektor ds. badań i raportowania zagrożeń w Bitdefender.