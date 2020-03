Google Play: nowe wirusy w aplikacjach dla dzieci z ponad 1 mln pobrań

Eksperci Check Point Research informują o kolejnych zagrożeniach czyhających na klientów sklepu Google Play. Obserwacje analityków pozwoliły na wyodrębnienie kolejnych 56 szkodliwych i często adresowanych do dzieci aplikacji. Ukryte w nich złośliwe oprogramowanie "Tekya" zmuszało użytkowników do klikania w reklamy. I wprawdzie sklep usunął już zainfekowane programy, to jednak można się spodziewać, że w jego zasobach bez większego trudu znajdziemy inne, złośliwe aplikacje.

Jak poradzić sobie z aplikacją zainfekowaną złośliwym oprogramowaniem auto-clicker?

Jeśli podejrzewasz, że na urządzeniu może znajdować się jedna z zainfekowanych aplikacji, wykonaj następujące czynności:

Odinstaluj zainfekowaną aplikację z urządzenia;

Aktualizuj swoje urządzenie za pomocą najnowszych poprawek bezpieczeństwa;

Zainstaluj rozwiązanie zabezpieczające, aby zapobiec przyszłym infekcjom. Jeśli podejrzewasz, że na urządzeniu może znajdować się jedna z zainfekowanych aplikacji, wykonaj następujące czynności:

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Google Play Aplikacje z ukrytymi wirusami nie są w sklepie Google Play żadna nowością

- Liczba pobrań oraz sama liczba aplikacji, które z powodzeniem wdrożono do Google Play, jest oszałamiająca - mówi Aviran Hazum, kierownik ds. Badań mobilnych w Check Point. – Jeżeli powiążemy to ze stosunkowo prostą metodą infekcji, możemy wnioskować, że w Google Play Store mogą nadal być dostępne inne złośliwe aplikacje. Trudno jest sprawdzić, czy każda z nich jest bezpieczna, zatem użytkownicy nie mogą polegać wyłącznie na środkach bezpieczeństwa Google Play, by zapewnić pełną ochronę swoich urządzeń.

Jak czytamy w opublikowanym przez firmę Check Point komunikacie, analiza zasobów sklepu Google Play umożliwiła identyfikację 56 aplikacji zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem auto-clicker. Szacunki analityków szacują, że. Jego działanie polegało na imitowaniu działań użytkownika poprzez klikanie w reklamy i banery takich agencji reklamowych jak np. Google AdMob, AppLovin, Facebook i Unity. Blisko połowę zainfekowanych aplikacji (24) stanowiły adresowane do najmłodszych użytkowników puzzle, łamigłówki oraz gry wyścigowe.Jak nietrudno się domyślić, celem, który przyświecał twórcom złośliwego oprogramowania Tekya, było osiągnięcia korzyści finansowych. Zdaniem Check Pointa, Tekya ukrywała swoje złośliwe działanie w kodzie natywnym - skonfigurowanym do działania tylko na procesorze Androida. W rezultacie malware wpisany w aplikacje był w stanie uniknąć wykrycia przez Google Play Protect, system zaprojektowany przez Google, aby chronić Androida przed szkodliwym oprogramowaniem.W 2019 roku zespół analityków Check Point odkrył podobne zjawisko wykorzystania gier dostępnych w Google Play Store. Wtedy ponad 210 aplikacji zawierających złośliwe oprogramowanie zostało pobranych 147 milionów razy na urządzenia ofiar.Check Point poinformował o wykryciu oprogramowania Tekya firmę Google, która natychmiast usunęła zainfekowane aplikacje ze Sklepu Play na początku marca 2020 r.