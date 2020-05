GUS: mniej rejestracji i upadłości firm w I kw. 2020 roku

GUS przedstawił najświeższe statystyki dotyczące rejestracji i upadłości firm w naszym kraju. Dane dotyczą I kwartału bieżącego roku, a więc okresu, w którym stwierdzone zostały już pierwsze, polskie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Okazuje się jednak, że w statystycznych danych efekty koronawirusa są jeszcze niespecjalnie widoczne.

Rejestracje podmiotów gospodarczych

Upadłości firm

Liczba upadłości podmiotów gospodarczych W I kwartale 2020 r. liczba upadłości podmiotów gospodarczych zmniejszyła się o 8,4% w stosunku do analogicznego kwartału ub. roku.

Jak podaje GUS, w pierwszym kwartale br. zarejestrowanych zostało w naszym kraju 84 099 działalności gospodarczych . Dla porównania, w analogicznym okresie poprzedniego roku było ich 95 300, co oznacza, że mieliśmy do czynienia ze spadkiem na poziomie 11,8%.W I kwartale 2020 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej we wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym w sekcji transport i gospodarka magazynowa o 19,0%, zakwaterowaniu i gastronomii o 17,9%, handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 15,3%, informacji i komunikacji o 10,7%, usługach o 10,6%, przemyśle o 10,6% oraz w budownictwie o 9,1%.Liczba rejestracji w I kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. zmniejszyła się we wszystkich wyróżnionych formach prawnych, z wyjątkiem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wzrost o 8,0%) i spółdzielni (46 podmiotów wobec 42). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 82,6% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,4%.Liczba upadłości firm w I kwartale 2020 r. wyniosła 142 i była o 8,4% mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.Jak podaje GUS, spadek liczby upadłości firm odnotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (38 wobec 51), przemyśle (33 wobec 41) i budownictwie (20 wobec 24).Wzrost liczby upadłości firm zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (10 wobec 2) w usługach (21 wobec 17) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (13 wobec 10) oraz informacji i komunikacji (5 wobec 4). Według form prawnych w I kwartale 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku upadło więcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 56,3% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 27,5% osoby fizyczne prowadzące działalność, a 5,6% łącznie spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.