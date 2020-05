Lewiatan: firmy wskazują, czego brakuje w Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które co do zasady ma wspierać przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że wśród zainteresowanych budzi ono sporo zastrzeżeń. Badanie przeprowadzone przez Konfederację Lewiatan wskazuje, że dla 37% firm problemy rozpoczynają się już na poziomie interpretacji przepisów, a 35% narzeka na niemożność uzyskania wyczerpujących informacji odnośnie pomocy. Przedsiębiorcy mają również swoje postulaty odnośnie zakresu rządowej pomocy.

umożliwienie przedsiębiorcom swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT (52%),

zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dla średnich i dużych firm, które odnotowały znaczny spadek przychodów (42%),

przesunięcie wejścia w życie rozszerzonego JPK VAT do 1 stycznia 2021 r. (35%),

przyspieszenie zwrotu VAT (35%).

zniesienia ograniczeń w stosowaniu faktur elektronicznych i wprowadzenia możliwości szerokiego stosowania dokumentów w formie elektronicznej (30%).

niejasną interpretację przepisów (37%),

brak możliwości uzyskania szczegółowych informacji od urzędników (35%),

oczekiwanie na uruchomienie pomocy (30%),

zbyt długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku (28%).

37% przedsiębiorców narzeka na niejasną interpretację przepisów, a 35% na brak możliwości uzyskania szczegółowych informacji dotyczących uzyskania pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

- Nasz badanie pokazuje, że przedsiębiorstwa z utęsknieniem czekały na wsparcie w walce z gospodarczymi skutkami koronawirusa. Świadczy o tym zainteresowanie różnymi formami pomocy i na ogół pozytywne oceny samego procesu ubiegania się o nią.



Niestety, z sygnałów jakie otrzymujemy od firm, wynika, że obiecane wsparcie przynajmniej na razie nie dociera do zainteresowanych tak szybko, jak to zapowiadano. A od tego zależy, czy uda nam się ochronić wiele firm przed upadkiem, a pracowników przed utratą zatrudnienia. Od szybkości wypłaty pierwszych środków, np. w ramach tarczy finansowej, zależy wyhamowanie tempa wzrostu bezrobocia. W walce z wirusem gospodarczym musimy wykorzystać wszystkie niezbędne środki, a bezpośrednie pieniądze dla firm są tym wsparciem, które daje nadzieję, że gospodarka nie będzie się szybko nakręcała w spirali recesyjnej.



W tarczy antykryzysowej nadal brakuje wielu rozwiązań, których oczekiwali przedsiębiorcy. Lewiatan od wielu tygodni apeluje, np. o umożliwienie przedsiębiorcom swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT (split payment), czy zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dla średnich i dużych firm, które odnotowały znaczny spadek przychodów. Mamy nadzieję, że rząd wkrótce uzupełni tarczę antykryzysową i o te elementy – komentuje Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Jak czytamy w komunikacie z badania Lewiatan, polscy przedsiębiorcy sięgają po różne rodzaje oferowanej im pomocy. 43% deklaruje skorzystanie ze zwolnienia ze składek ZUS, a 27% z pożyczki oferowanej przez urząd pracy. Na kolejnych miejscach badane firmy wymieniały: odroczenie płatności podatków, dofinansowanie przestojowego oraz ochrony miejsc pracy (FGŚP).W odpowiedzi na pytanie o rozwiązania, których brakuje w Tarczy Antykryzysowej , przedsiębiorcy wskazali przede wszystkim na:Z kolei wśród najbardziej powszechnych trudności, które wiążą się z uzyskaniem pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej respondenci badania Lewiatan wskazywali przede wszystkim:Za szczególnie istotne formy wsparcia w kolejnych miesiącach 64% firm uznało zawieszenie składek na ZUS, 46% dopłaty do wynagrodzeń, 44% wsparcie finansowe (PFR) oraz 34% odroczenie płatności podatków.