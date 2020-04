Popyt na biurowce w regionach nie spada. Wynajmuje głównie branża IT

Dobre wieści z rodzimego rynku biurowego. Najnowsze dane CBRE wyraźnie potwierdzają, że biurowce zlokalizowane w regionach wykazały się większą odpornością na COVID-19 niż ich europejskie odpowiedniki. W I kwartale br. popyt na powierzchnie biurowe w regionach sięgnął 220,2 tys. mkw., za co w 57% (127 tys. mkw.) odpowiadała wyłącznie branża IT.

- Za dobrą sytuację w Polsce odpowiedzialne były przede wszystkim firmy z branży IT. Należy przy tym pamiętać, że popyt na biurowce w regionach od lat napędzają przede wszystkim międzynarodowe centra usług wspólnych, czyli sektor BPO/SSC, który nadal będzie lokował biznes w Polsce. Mimo spowolnienia, które zapewne pojawi się w II kwartale 2020 roku, wiele firm z branży IT planuje dalszy rozwój. Nadmienić należy także, że w wyniku stabilizacji gospodarek już po pandemii Polska prawdopodobnie będzie beneficjentem przetasowań lokalizacyjnych biznesu SSC na świecie. Aktualny kryzys pokazał słabość zabezpieczeń i możliwości kontynuacji biznesu szczególnie w krajach Azji, która do tej pory wygrywała wyścig o inwestorów z krajami naszego regionu - mówi Kamil Tyszkiewicz, dyrektor regionalny w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kurt Kleemann - Fotolia.com Biurowiec Regionalne rynki biurowe odporne na wirusa. Najwięcej powierzchni wynajęły firmy IT.

Kraków, Wrocław i Łódź na celowniku

Deweloperzy nie zwalniają kroku

O biuro najłatwiej w Poznaniu i Wrocławiu

- Obecna sytuacja, wymuszająca pracę zdalną, będzie szczególnie wymagająca dla niektórych sektorów, takich jak banki oraz niektóre centra BPO. Jednak z drugiej strony widać, że rynek szybko przystosował się do nowych realiów i firmy zapewniły ciągłość usług. Zdolność branż do wspierania długoterminowej pracy zdalnej będzie kluczowa dla przetrwania. Trzeba również pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i trudno jest obecnie przewidzieć jak rynek zachowa się w przyszłości. Wszystko zależy od czasu trwania pandemii. Ważnym elementem w najbliższym czasie będzie także sam powrót do biur i ich organizacja w nowych realiach sanitarnych. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy będzie kolejnym i jakże kluczowym wyzwaniem dla firm – dodaje Kamil Tyszkiewicz.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez CBRE, 220,2 tys. mkw. powierzchni biurowych, które wynajęto przez pierwsze trzy miesiące br., to drugi kwartalny wynik w historii regionalnego rynku biurowego w naszym kraju. O takim ruchu wiele miast europejskich mogło wyłącznie pomarzyć.Na brak zainteresowania nie mogły narzekać przede wszystkim biurowce zlokalizowane w Krakowie, Wrocławiu oraz na terenie Łodzi. Prawdopodobnie jednak najbliższe miesiące przyniosą spadek dynamiki, co będzie związane z zaznaczającą się wśród globalnych graczy postawą oczekiwania - pisze CBRE.Zapotrzebowanie na biurowce w regionach w I kwartale 2020 roku okazało się niemal najwyższe w historii – wynajęto aż 220,2 tys. mkw. Tylko w IV kwartale 2018 mogliśmy obserwować wyższą aktywność najemców. Za ten rekordowy wynik odpowiadały przede wszystkim transakcje w Krakowie (27% ogółu wynajętej powierzchni), Wrocławiu (19%) oraz Łodzi (18%). To także miasta, w których najaktywniejszy sektor IT najczęściej szukał nowego lokum.Łącznie w regionach w I kwartale 2020 roku wynajęto więcej powierzchni biurowej niż w Warszawie, w której nowych najemców zyskało 138,9 tys. mkw.Nowe umowy, wraz z umowami przednajmu i w budynkach na użytek właściciela, odpowiadały za 70% popytu. Większość tej powierzchni wynajęta została w budynkach w budowie (30% popytu). Renegocjowano umowy odpowiadające za 18% popytu, a 12% powierzchni było związane z ekspansją firm.W I kwartale 2020 roku w miastach regionalnych oddano pięć projektów, oferujących łącznie 79,8 tys. mkw. powierzchni najmu. Największe z nich to kolejny etap kompleksu High 5ive w Krakowie (23,5 tys. mkw.) oraz pierwsza część kompleksu Face 2 Face w Katowicach (20 tys. mkw.).Ogólnie, cała powierzchnia biurowa w regionach wynosi obecnie 5,5 mln mkw. W planach deweloperów jest dostarczenie na rynek kolejnych 200 tys. mkw. do końca 2020 roku, należy jednak mieć na uwadze możliwe zmiany terminów uzyskania pozwoleń na użytkowanie i prawdopodobne opóźnienia na niektórych realizowanych projektach. W budowie pozostaje 800 tys. mkw. Najwięcej w Krakowie, Katowicach i Trójmieście.Poziom niewynajętych powierzchni biurowych w miastach regionalnych pozostał na poziomie bliskim do tego z końca 2019 roku (9,4% - spadek o 0,2 pp.). Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Poznaniu (12,9%) i Wrocławiu (11,9%). O biuro najtrudniej zaś w Trójmieście (4,1%) i Katowicach (6,2%). Czynsze w większości miast pozostały na stałym poziomie (średnio 13,75 euro/mc/mkw.), wzrosły nieznacznie w Krakowie, jednak w niektórych miastach już teraz właściciele budynków są skłonni nieco obniżać stawki efektywne.Jak jednak podkreśla Kamil Tyszkiewicz, najbliższe miesiące zaowocują raczej wzrostem pustostanów, co związane będzie z wyhamowaniem aktywności najemców. Ci ostatni przystąpią najprawdopodobniej do rewizji swoich planów rozwojowych.