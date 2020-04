Nowa wersja rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud oferuje większe możliwości w zakresie monitorowania działań wykonywanych przez pracowników na firmowych urządzeniach, także podczas pracy zdalnej, która w czasach szerzącej się pandemii, jest w wielu firmach koniecznością.

Praca zdalna Nowa wersja Kaspersky Endpoint Security Cloud pomoże w pracy zdalnej.

Jedną z nowych funkcji jest możliwość wykrywania aktywności w chmurze, dzięki czemu administrator może monitorować i blokować nieautoryzowane wykorzystywanie przez pracowników potencjalnie niebezpiecznych aplikacji oraz stron internetowych.W czasie pracy zdalnej pracownicy oprócz usług zatwierdzonych przez firmę mogą korzystać również z innych aplikacji, tworząc tzw. „shadow IT”. Mogą to być komunikatory, usługi umożliwiające wymianę plików czy inne narzędzia używane na urządzeniach firmowych do celów związanych z pracą lub prywatnych. Niestety poziom bezpieczeństwa takich aplikacji może stać pod znakiem zapytania. Nawet jeśli są wykorzystywane w dobrych intencjach, mogą doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych firmowych lub nawet infekcji szkodliwym oprogramowaniem, narażając na szwank reputację organizacji.Funkcja monitorowania usług w chmurze w Kaspersky Endpoint Security Cloud pozwala stworzyć listę dozwolonych zasobów spełniających wymogi firmowych zasad bezpieczeństwa oraz zapewnić jej egzekwowanie. Dane dotyczące stosowanych kategorii usług oraz aplikacji służących do określonych celów są widoczne w interfejsie, w którym administrator może przypisać dostęp do nich różnym profilom użytkowników, ustanawiając uprawnienia dla różnych grup w zależności od potrzeb związanych z ich pracą.Ponadto, aby pomóc organizacjom zabezpieczyć skrzynki pocztowe oraz narzędzia współpracy w chmurze, rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security Cloud zawiera teraz Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Produkt ten chroni wszystkie aplikacje Microsoft Office 365, w tym Exchange Online, OneDrive i SharePoint Online, oraz zapewnia bezpieczną wymianę plików za pośrednictwem oprogramowania Microsoft Teams. Ochronę przed zagrożeniami dla poczty e-mail umożliwia technologia antyphishingowa oparta na sieci neuronowej, która stosuje ponad 1 000 kryteriów w celu wykrywania wiadomości phishingowych, jak również baza danych szkodliwych adresów internetowych, ochrona przed podszywaniem się (anti-spoofing) oraz zapobieganie naruszaniu bezpieczeństwa firmowej poczty e-mail. Z kolei skanowanie plików przesłanych do SharePoint Online, OneDrive oraz Microsoft Teams gwarantuje, że są one wolne od szkodliwego oprogramowania, dzięki czemu nie dojdzie do rozprzestrzenia zagrożeń za pośrednictwem punktów końcowych.