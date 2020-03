Uwaga! Trojan udaje lokalizator osób zarażonych koronawirusem

Pandemia koronawirusa to dzisiaj temat numer jeden i nie jest w zasadzie żadnym zaskoczeniem, że na jego popularności próbują żerować cyberprzestępcy. Ostatnio przynętą na ofiary ma być strona "Coronavirus Finder", z której użytkownicy mają dowiedzieć się rzekomo, gdzie w ich pobliżu znajduje się osoba zarażona korawirusem. Celem oszustwa jest kradzież danych karty płatniczej. Kaspersky wyjaśnia, z jakiego schematu tym razem korzystają oszuści.

Porady bezpieczeństwa

Eksperci z firmy Kaspersky zalecają następujące środki bezpieczeństwa pozwalające ograniczyć ryzyko związane ze szkodnikiem Ginp i innymi trojanami bankowymi:

Pobieraj aplikacje wyłącznie z oficjalnych sklepów z aplikacjami dla systemu Android.

Nie klikaj podejrzanych odsyłaczy ani nie ujawniaj wrażliwych informacji, takich jak hasła czy dane karty kredytowej.

Zainstaluj na telefonie niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa, które zapewnia ochronę przed szerokim wachlarzem zagrożeń, łącznie z trojanami bankowymi.

Cyberprzestępcy próbują wykorzystywać kryzys związany z koronawirusem już od pojawienia się pierwszych doniesień na ten temat, przeprowadzając ataki phishingowe i tworząc nawiązujące do niego szkodliwe oprogramowanie. Teraz po raz pierwszy pojawił się trojan bankowy żerujący na pandemii. Jest to niepokojące, tym bardziej że Ginp jest niezwykle skutecznym trojanem. Użytkownikom systemu Android zalecamy szczególną czujność w tym okresie - do wszelkich okienek wyskakujących, nieznanych stron internetowych czy spontanicznych wiadomości dotyczących koronawirusa należy podchodzić sceptycznie - powiedział Aleksander Jeremin, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

O mobilnym trojanie Ginp było już głośno, kiedy to jego twórcy postanowili wyposażyć go w dodatkowe funkcjonalności umożliwiające mu umieszczanie fałszywych wiadomości w aplikacji do wysyłania i odbierania SMS-ów. Z najnowszych doniesień wynika, że dziś ten trojan może jeszcze więcej.Obserwacje prowadzone przez badaczy Kaspersky dowiodły, że Ginp zyskał właśnie nową funkcjonalność, która bazować ma na popularności wszelkich tematów związanych z pandemią koronawirusa Po zainstalowaniu na urządzeniu ofiary trojan może otrzymać od cyberprzestępcy polecenie otwarcia strony internetowej o nazwie "Coronavirus Finder", która za drobną opłatą rzekomo informuje, gdzie w pobliżu znajdują się osoby zarażone wirusem.Aby poznać lokalizację tych osób, należy zapłacić 0,75 euro. Użytkownik, który wyrazi na to zgodę, zostanie przekierowany na stronę płatności. Jednak po podaniu danych płatniczych nie zostanie obciążony wskazaną kwotą ani nie otrzyma informacji na temat rzekomych zarażonych. Zamiast tego dane dotyczące karty płatniczej wpadną w ręce cyberprzestępców.Trojan Ginp, odkąd został stworzony, ewoluuje w szybkim tempie, nabywając coraz to nowe umiejętności. Ponadto, o ile w przeszłości jego cele stanowili w większości mieszkańcy Hiszpanii, nazwa najnowszej wersji sugeruje, że atakujący planują wziąć na celownik również inne państwa.