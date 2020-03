Poznań z nowymi biurowcami. To już blisko 600 tys. mkw.

Poznań może mieć powody do zadowolenia. Zeszłoroczna, pokaźna podaż (85 700 mkw.) powiększyła łączne zasoby biurowe tego miasta do poziomu 564 800 mkw. - wynika z opracowanego przez Cushman & Wakefield podsumowania. W budowie pozostają dwa kolejne biurowce, których łączna powierzchnia pozwoli przekroczyć Poznaniowi poziom 600 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez firmę Cushman & Wakefield, w minionym roku powierzchnia zajmowana przez biurowce w Poznaniu powiększyła się o około 18%, co było efektem oddania do użytkowania 10 realizacji o łącznej powierzchni 85 700 mkw. Tym samym łączne zasoby biurowe stolicy Wielkopolski osiągnęły poziom 564 800 mkw. Największy w tym udział miała:Popyt na powierzchnie biurowe w 2019 roku wyniósł 40 700 mkw. i był o blisko 42% niższy niż w analogicznym okresie w 2018 roku. Ponad 62% wszystkich umów stanowiły nowe umowy, a renegocjacje i ekspansje stanowiły odpowiednio 29% i 9%. Do największych transakcji najmu w 2019 roku możemy zaliczyć umowy zawarte przez nieujawnionych najemców w kompleksie Business Garden Poznań (3 420 mkw. – nowa umowa) oraz w budynku Andersia Business Center (3 000 mkw.– renegocjacje oraz ekspansja). W obydwu największych transakcjach w 2019 roku najemców reprezentowała firma Cushman & Wakefield. Trzecią co do wielkości transakcją było odnowienie umowy najmu przez spółkę Arvato w budynku Centrum Biurowe Globis (2 790 mkw.).Wskaźnik powierzchni niewynajętej na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wzrósł o 3,6 pp. i wyniósł 10,8%.Blisko 50% dostępnej powierzchni biurowej w Poznaniu zlokalizowanej jest w ramach kompleksu Business Garden Poznań. Patrząc na pozostałą część rynku, dostępność powierzchni jest ograniczona, zwłaszcza dla najemców poszukujących powierzchni biurowej przekraczającej 1 000 mkw.- mówi Jan Szulborski.Średnie stawki za powierzchnie biurowe w centrum Poznania w 2019 roku kształtowały się na poziomie 14,50 EUR/ mkw./ miesięcznie. Ograniczona dostępność powierzchni biurowej w centrum Poznania może doprowadzić do presji na wzrost stawek bazowych lub zmniejszanie pakietu zachęt.Obecnie w budowie znajdują się dwa budynki biurowe o łącznej powierzchni 51 100 mkw., z czego budynek Giant Office (Giant Invest – 15 300 mkw.) zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2020 roku, a kolejna faza kompleksu Nowy Rynek (Skanska – 35 800 mkw.) w drugiej połowie 2021 roku.