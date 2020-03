Co geolokalizacja mówi o mobilności w czasach koronawirusa?

Akcja #ZostańWDomu przynosi zamierzone rezultaty – Polacy znacznie ograniczyli swoją mobilność, co znajduje swoje potwierdzenie w analizie przeprowadzonej przez Cloud Technologies. Spółka przyjrzała się równocześnie danym geolokalizacyjnym z Włoch i Wielkiej Brytanii, które ujawniły, że w przypadku tych krajów dyscyplina była zdecydowanie mniejsza niż nad Wisłą. Na Wyspach od 2 do 16 marca nie dostrzeżono właściwie żadnych zmian w zachowaniach mieszkańców, co bez wątpienia było efektem dość kontrowersyjnej polityki tamtejszego rządu.

Trzy narody - trzy podejścia

Polska:

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polska: aktywność przed i w czasie pandemii Ciągła niebieska linia określa średnią dzienną odległość, przerywana bordowa linia to punkt odniesienia - średni dystans, jaki mieszkańcy danego kraju przebyli w ciągu tygodnia przed wybuchem epidemii. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

- Co natomiast widoczne jest już na pierwszy rzut oka to drastyczny spadek aktywności Polaków. Geolokalizacja pokazuje, że nasi rodacy wykazali się największą wstrzemięźliwością w przemieszczaniu spośród wszystkich badanych przez nas nacji, co może przyczynić się do ograniczenia skutków działania wirusa. Nasza aktywność spadła blisko o połowę, co oznacza, że sumiennie i solidarnie podeszliśmy do apelów władz i pozostaliśmy w domach. - zauważa Piotr Prajsnar z Cloud Technologies.

Włochy:

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Włochy: aktywność przed i w czasie pandemii Włosi zmobilizowali się, by pozostać w domach dopiero po wprowadzeniu odgórnych zakazów przemieszczania się. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wielka Brytania:

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wielka Brytania: aktywność przed i w czasie pandemii Ze względu na brak jakichkolwiek odgórnych zarządzeń ze strony brytyjskiego rządu Brytyjczycy w żadnym stopniu nie zrezygnowali z życia towarzyskiego. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wielka Brytania: mapy (2.03 vs 16.03) Na mapach nie widać właściwie żadnych zmian aktywności, ponieważ do końca trwania badania władze nie wprowadzały żadnych ograniczeń. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Dane będzie nam wyzdrowieć

- To bardziej pytanie do epidemiologów, ekonomistów, jak i psychologów społecznych, aczkolwiek więcej jak oczywistym wydaje się, że ograniczenie aktywności jest czynnikiem, który może wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Patrząc w ten sposób, możemy być dumni z naszych rodaków, którzy tak odpowiedzialnie podeszli do tej kwestii. Pozostaje mieć nadzieję, że taką postawą będą się cechować do końca obowiązywania zalecanych ograniczeń w kontaktach i przemieszczaniu się. - zauważa Piotr Prajsnar z Cloud Technologies.