Automotive: jak zadbać o ekologię i zrównoważony rozwój?

Dane Unii Europejskiej wskazują, że odpowiedzialność za blisko 30% europejskiej emisji CO2 spoczywa na transporcie, z czego 72% generuje transport drogowy. W czasach, gdy jednym z największych ekologicznych problemów stała się zmiana klimatu, branża automotive jest zmuszona przykładać szczególną wagę do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Aby przeciwdziałać negatywnemu oddziaływaniu transportu na środowisko, konieczne są m.in. inwestycje w nowe technologie oraz zakrojone na szerszą niż obecnie skalę wykorzystywanie OZE.

Czy automotive rozwija się w zrównoważony sposób?

Działania, które powinien podjąć automotive, aby zadbać o zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwa powinny zaprezentować postępy, które osiągają w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju;

Jako misję organizacje powinny przyjąć dążenie do wdrażania proekologicznych rozwiązań;

Dyrektorzy i zarządzający firmą są osobami, które powinny przejąć odpowiedzialność za zrównoważony rozwój;

Konieczne jest planowanie, podejmowanie i rozpowszechnianie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju;

Niezbędne jest także wykorzystanie technologii, w celu wsparcia prowadzonych działań;

Wzmacnianie partnerstw, sojuszy i akwizycje mogą być pomocne w skuteczniejszym osiąganiu celu.



Opublikowany przez Capgemini raport dowodzi, że kroki na rzecz zrównoważonego rozwoju podjęło już 60% firm z branży automotive . I wprawdzie dane te mogą napawać optymizmem, to jednak warto pamiętać o ambitnych celach Unii Europejskiej, która założyła, że do 2050 roku emisja spalin zmniejszy się o 60 proc. względem stanu notowanego w roku 1990. Ich osiągnięcie wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych, które tylko w ciągu najbliższych 5 lat powinny sięgnąć około 50 mln USD.Z raportu Capgemini “Przemysł motoryzacyjny w erze zrównoważonego rozwoju” wynika, że 62 proc. organizacji z sektora automotive ma poczucie, że ma kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju z dobrze określonymi celami i zadaniami. Jednak badanie obnażyło zaniedbania m. in. w obszarze IT - zaledwie w ośmiu procentach przedsiębiorstw motoryzacyjnych wdrażane są odpowiednie rozwiązania technologiczne.W firmach implementacja strategii zrównoważonego rozwoju nie jest kompleksowa. Aby wypełnić założone cele, konieczne jest przeznaczenie nawet dodatkowych 50 mld USD w perspektywie najbliższych pięciu lat. Firmy powinny przede wszystkim zainwestować w pojazdy elektryczne i autonomiczne, oraz usługi mobilności cyfrowej, co znacznie ograniczy negatywny wpływ na środowisko.Badanie pokazało, że strategie 74 proc. producentów Original Equipment Manufacturer (OEM) obejmują kwestie pojazdów elektrycznych, a jedynie w 56 proc. tych przedsiębiorstw “elektryki” są uwzględnione w planie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że samochody o napędach elektrycznych w 34 proc. firm tworzone są bez kontekstu środowiskowego - zwłaszcza baterie pojazdów.Wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi generuje konieczność rozbudowy infrastruktury ładowania. Tylko w 2018 r. liczba stacji zwiększyła się o 44 proc., lecz jedynie 15 proc. producentów OEM planuje wykorzystywać energię odnawialną w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych.Niestety, przed branżą motoryzacyjną jeszcze sporo pracy do wykonania. Badanie zostało przeprowadzone w 500 dużych organizacjach z sektora automotive i pokazało, że zaledwie dziewięć proc. z nich ma dojrzały program zrównoważonego rozwoju, z czego większość liderów pochodzi z Niemiec (28 proc.) oraz z USA (26 proc.).