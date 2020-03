Pokolenie Z martwi się o to, co seniorzy

Jak przedstawia się sytuacja finansowa pokolenia Z, a więc osób, które nie znają świata bez internetu i dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na ścieżce zawodowej? Odpowiedzi na to pytanie udziela opracowany przez hapipożyczki „Index finansowego bezpieczeństwa”. Okazuje się, że młodzi mają typowe dla swojej grupy wiekowej zmartwienia, ale niekiedy ich finansowe bolączki niemal zupełnie pokrywają się z tym, co najbardziej boli seniorów.

Jak czytamy w komunikacie z badania, aż 55% przedstawicieli pokolenia Z przyznaje, że pieniądze często bywają przyczyną ich największych kłopotów. Oznacza to zatem, że problemy najmłodszych nie różnią się wiele od bolączek zgłaszanych przez przedstawicieli starszych generacji - o finanse martwi się również 56% respondentów po 50. roku życia.Nie jest zaskoczeniem, że pokolenie Z, stawiające na rynku pracy dopiero swoje pierwsze kroki, w większym stopniu niż starsi respondenci martwi się o zatrudnienie. Tego rodzaju obawy zgłasza co czwarty Polak poniżej 35. roku życia. Dla porównania, w grupie 30 latków odsetek tego rodzaju wskazań sięga zaledwie 10 proc.Jednocześnie okazuje się, że młodzi lepiej oceniają poczucie bezpieczeństwa, które dają im otrzymywane zarobki. Przeważająca część respondentów z pokolenia Z deklaruje, że pensja z powodzeniem wystarcza im na pokrycie bieżących wydatków, sfinansowanie wakacji, czy zakup sprzętu elektronicznego.Młodzi Polacy zdecydowanie rzadziej od ogółu społeczeństwa martwią się też o zdrowie. Te jest powodem do niepokojów dla 24 proc. z nich, przy średniej dla wszystkich grup wiekowych sięgającej 41 proc.Tylko co piąty młody Polak czuje się skrępowany, gdy przyjdzie mu rozmawiać o swoich kłopotach finansowych. Osoby około trzydziestki przejmują się tym tematem znacznie bardziej: aż 45 proc. czuje się niezręcznie, gdy ma mówić o trudnościach finansowych.Gdy młodzi znajdą się w finansowych tarapatach, znaczna większość, bo aż 85 proc. kieruje się po pomoc do rodziny. Najmłodsza grupa wiekowa jest też tą, która częściej od starszych zwraca się po pomoc finansową do instytucji państwowych.