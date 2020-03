Ze zmianami klimatu chcemy walczyć nawet kosztem własnej wygody

Zmiany klimatu to ostatnimi czasy temat bardzo szeroko dyskutowany. Jakie odczucia wzbudza on w zwykłych obywatelach? Do jakich poświęceń są skłonni, aby przyczyniać się do ochrony środowiska? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczają wyniki drugiej już edycji ankiety zrealizowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

94% Polaków mówi "tak" idei darmowego transportu publicznego,

91% uważa, że w szkołach powinny być prowadzone zajęcia dotyczące zmian klimatu i segregowania odpadów,

84% z nas opowiada się za wprowadzeniem zakazu używania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku,

3 na 4 Polaków uważa, że w centrach miast należy ograniczyć przestrzeń dostępną dla samochodów.

Mobilność w miastach

Ograniczenie wysokoemisyjnego transportu

Odpady plastikowe

Wzrost cen żywności i towarów o wysokim śladzie węglowym

Edukacja

Wsparcie dla osób dotkniętych transformacją energetyczną

Autorzy poświęconej zmianom klimatu ankiety przyjrzeli się opiniom obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin. Główne wnioski, jakie płyną z odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów, można wypunktować następująco:Okazuje się zatem, że Polacy charakteryzują się dużą gotowością na podjęcie i wspieranie działań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu i to nawet wówczas, gdy wpływać one będą na ich codzienne funkcjonowanie.Gotowość tę przedstawiono w ramach poniższych kategorii:76% polskich respondentów opowiada się za ograniczeniem przestrzeni dla samochodów w centrach miast, podczas gdy średnia w UE wynosi 67%. Polacy popierają również bezpłatny transport publiczny, za którym opowiada się aż 94% badanych, czyli nieco powyżej średniej unijnej wynoszącej 91%.68% Polaków opowiada się za stopniowym wprowadzeniem zakazu korzystania z samochodów z silnikiem Diesla (średnia w UE: 65%). Co więcej, 62% Polaków popiera zakaz lotów na krótkie odległości, co odpowiada średniej unijnej. Za wprowadzeniem zakazu lotów na krótkie odległości opowiedziało się 71% respondentów w wieku powyżej 65 lat, natomiast w grupie wiekowej 15–29 lat podobny pogląd wyraża jedynie 55% respondentów.Obywatele polscy deklarują chęć ograniczenia stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, takich jak plastikowe słomki czy sztućce – za wprowadzeniem zakazu ich używania opowiedziało się 84% respondentów, co odpowiada średniej unijnej wynoszącej 85%.Tylko 49% Polaków twierdzi, że popiera wzrost cen żywności i towarów o znaczącym śladzie węglowym, takich jak czerwone mięso i telefony komórkowe – to wynik o 10 punktów procentowych niższy od średniej unijnej wynoszącej 59%.Polacy opowiadają się za wprowadzeniem w szkołach lekcji dotyczących zmian klimatu i segregowania odpadów – za tym rozwiązaniem jest 91% pytanych, co jest zgodne ze średnią w UE.82% Polaków uważa, że społeczności i pracownicy najbardziej dotknięci przemianami sektora energetycznego powinni otrzymać wsparcie finansowe.Obywatele w całej Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Chinach popierają szeroki zakres inicjatyw politycznych na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Badani wykazują na ogół pozytywny stosunek do wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla przez samoloty. Ankieta ujawnia jednak znaczne różnice w poziomie poparcia dla tego rozwiązania w poszczególnych regionach: aż 93% mieszkańców Chin opowiada się za podatkiem od emisji dwutlenku węgla przez samoloty, natomiast w Europie i Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi odpowiednio 72% i 60%. Ponadto 82% respondentów w Unii Europejskiej, 69% w Stanach Zjednoczonych i aż 97% w Chinach popiera wprowadzenie zakazu wjazdu wysokoemisyjnych pojazdów do centrów miast.