W Polsce imigranci nie muszą martwić się o ubóstwo i marginalizację społeczną?

18% - tyle, według danych opublikowanych przez Eurostat, wynosi wyliczony dla naszego kraju wskaźnik zagrożenia ubóstwem i marginalizacją społeczną cudzoziemców spoza UE. Jak dobry jest to wynik świadczyć może chociażby porównanie go do wynoszącej aż 45% średniej europejskiej. Z ubóstwem wśród imigrantów radzimy sobie zatem całkiem nieźle i powinniśmy wykorzystać to w celach wizerunkowych, chcąc np. zatrzymać w naszym kraju tych pracowników z Ukrainy, którzy noszą się z zamiarem wyjazdu do Niemiec – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Personnel Service.

Polska wyjątkiem na mapie UE

obywateli danego kraju, osoby innej narodowości z UE mieszkające w danym kraju oraz osoby spoza UE.

- Wyższe ryzyko ubóstwa w bardziej rozwiniętych od Polski krajach jest podyktowane częściowo tym, że tam w danych uwzględniani są m.in. uchodźcy. U nas analiza dotyczy głównie imigrantów zarobkowych, którzy jak widać są równo traktowani na rynku pracy. To może stanowić impuls dla kolejnych pracowników spoza Unii Europejskiej, żeby wybierać nasz kraj jako docelowy. Co prawda, nie możemy konkurować pensjami z takimi krajami, jak Niemcy i Czechy, ale dla wielu osób np. z Ukrainy ważne jest również to, czy zarobione pieniądze pozwolą na godne życie – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Europa bez zaskoczeń

Niewykorzystana przewaga wizerunkowa

- Ukraińcy chcą pracować w Polsce, bo mogą u nas lepiej zarobić i łatwo się porozumieć. To kluczowe atuty, istotne dla większości imigrantów zarobkowych, ale jako kraj mamy tych atutów dużo więcej. Dane Eurostatu to potwierdzają. Fakt, że imigrant nie musi obawiać się marginalizacji na rynku pracy jest kluczowy i powinniśmy go wykorzystać. Zwłaszcza, dobrze prowadzona komunikacja wizerunkowa mogłaby przyciągnąć do nas wartościowych pracowników – podsumowuje Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

Jak czytamy w informacji przygotowanej przez Personnel Service, ubóstwo i wykluczenie społeczne to zjawiska wynikające przede wszystkim z nierówności w zakresie dochodów, dostępu do rynku pracy oraz świadczeń społecznych. To wszystko nie pozostaje oczywiście bez wpływu na jakość życia , stanowiąc jednocześnie istotne ograniczenie w aktywności społecznej.Ostatnie dane Eurostatu na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej dotyczyły osób w przedziale wiekowym 20-64 lata, które na potrzeby tego badania podzielono na trzy kategorie:Uzyskane w wyniku powyższego badania rezultaty pozwoliły stwierdzić, że to właśnie w Polsce odnotowano najniższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród cudzoziemców spoza UE – 18%. To mniej niż m.in. w Czechach (19,4%), Niemczech (25,2%) czy Francji (51%). Najwyższe wskaźniki zanotowały takie kraje jak Grecja (58%), Szwecja i Hiszpania (oba 56%). Polska jest także jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym ubóstwo i wykluczenie społeczne bardziej zagraża rodzimym mieszkańcom niż cudzoziemcom, choć – należy dodać – różnica jest nieznaczna (19,5% vs. 18%).Jak podaje Personnel Service, zbiorcze wyniki dla państw Unii Europejskiej nie są zaskoczeniem – zdecydowanie największe ryzyko wykluczenia i ubóstwa odnotowali obywatele spoza UE (45%) w porównaniu z napływowymi obywatelami z krajów UE (29%) oraz obywatelami rodzimymi (21%). Warto jednak odnotować, że w 2018 roku, w porównaniu do lat ubiegłych (2013-2017) widoczny był ogólny spadek ryzyka wykluczenia i ubóstwa w przypadku obywateli spoza UE.Z „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019” wynika, że aż 3 na 4 przebadanych Ukraińców twierdzi, że Polska powinna poprawić swój wizerunek jako atrakcyjnego kierunku emigracji zarobkowej. Niestety brakuje odpowiedniej, długofalowej strategii wizerunkowej Polski na Ukrainie.