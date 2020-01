Polska w oczach Ukraińców. Mamy sporo do poprawy

Wprawdzie, jak przyznają sami Ukraińcy, wizerunek Polski w ich ojczyźnie jest dobry, to jednak nie oznacza to, że powinniśmy osiąść na laurach i nie robić już kompletnie nic w celu jego poprawy. Przeciwnie - 3 na 4 respondentów z Ukrainy przyznaje bowiem, że nad obrazem naszego kraju, jako interesującego kierunku emigracji zarobkowej, należy jeszcze popracować - wynika z opracowanego przez Personnel Service "Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019".

Ukraińcy widzą wizerunkowe niedociągnięcia

- Ukraińcy chcą pracować w Polsce, bo mogą u nas lepiej zarobić i łatwo się porozumieć. To kluczowe atuty, istotne dla większości imigrantów zarobkowych, ale jako kraj mamy tych atutów dużo więcej. Jest u nas bezpiecznie, sytuacja społeczno-gospodarcza jest stabilna, a miejsc pracy nadal tworzy się całkiem sporo. Do tego wysoki poziom życia zachęca do osiedlania się na dłużej. Jednak o tych zaletach Polski mówi się niewiele, co jest błędem zwłaszcza z punktu widzenia rosnącej konkurencji o pracowników z Ukrainy na arenie międzynarodowej. Dobrze prowadzona komunikacja wizerunkowa mogłaby przyciągnąć do nas wartościowych pracowników – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaki jest według ciebie wizerunek Polski na Ukrainie? Zdecydowana większość Ukraińców uważa, że wizerunek Polski w ich kraju jest dobry lub bardzo dobry. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Unikalne przewagi

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie są atuty Polski w porównaniu do innych krajów? Na pierwszych miejscach respondenci wymienili niską barierę językową ale oraz bliskość geograficzną. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

– Prowadzimy badanie nastrojów wśród pracowników z Ukrainy, którzy mają doświadczenia pracy w Polsce. To dla nas naturalna grupa respondentów. To oni wiedzą co w naszym kraju im się podoba, a nad czym musimy jeszcze popracować. I to właśnie te osoby mówią wprost, że mamy sporo atutów, ale nie wykorzystujemy tego dostatecznie, bo nie komunikujemy tych przewag. A taka wymiana i komunikacja skierowana do Ukraińców na pewno pozytywnie wpłynęłaby na zacieśnianie naszej współpracy, która z punktu widzenia gospodarki jest niezwykle istotna – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Doniesienia „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019” mogą napawać optymizmem - zdaniem 2/3 pracowników z Ukrainy wizerunek naszego kraju w ich ojczyźnie jest dobry. O neutralnym podejściu mówi niespełna 24% badanych, a o zdecydowanie negatywnym obrazie - tylko nieco ponad 2%. Z jednej strony okazuje się zatem, że absolutnie nie mamy powodów do wstydu, z drugiej jednak znakomita większość respondentów (3/4) podkreśla, iż powinniśmy dołożyć starań, aby poprawić wizerunkowe niedociągnięcia. Jak pisze Personnel Service, tak wysoki odsetek tego rodzaju wskazań należy traktować jako impuls do stworzenia strategii budowania pozytywnego obrazu Polski na Ukrainie.W tym momencie ton komunikacji często wyznaczają przekazy medialne skupiające się na negatywnych historiach czy trudnościach pracowników z Ukrainy w Polsce. Brakuje natomiast systematycznych działań mających na celu podkreślanie synergii czy korzyści wynikających ze współpracy Polski i Ukrainy.Tym, co niewątpliwie dokłada swoją cegiełkę do pozytywnego obrazu naszego kraju na Ukrainie, jest niska bariera językowa. Podobieństwo języka polskiego i ukraińskiego to najważniejszy atut Polski, wskazywany w przez 64% pracowników z Ukrainy . Dodatkowo, połowa kadry ze Wschodu docenia krótszą i tańszą podróż do Polski, niż do innych krajów, a 17% jako duży atut wskazuje darmowe zakwaterowanie, które często pracodawcy oferują jako benefit. Dla 16% osób ważna w wyborze Polski jako miejsca emigracji zarobkowej jest obecność na miejscu rodziny i przyjaciół z Ukrainy, a 13% docenia legalność zatrudnienia.