4 korzyści z wdrożenia systemu ERP w produkcji

Żeby dostarczać klientom produkty w odpowiednim czasie i najlepszej cenie, firmy powinny efektywnie kontrolować wszystkie procesy. Dotyczy to zarówno małych i rozwijających się organizacji, jak i tych o ugruntowanej pozycji na rynku. Uzyskanie pełnej kontroli i wydajności procesów jest możliwe dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu biznesowemu. W jaki sposób system ERP może zapewniać maksymalną wydajność dostaw? O tym w komunikacie Exact Software Poland.

1. Bieżąca wiedza o procesach

„Korzystając z odpowiedniego oprogramowania, firmy produkcyjne w łatwiejszy sposób uzyskują pełną i stałą kontrolę a także mają bieżący wgląd do wszystkich potrzebnych informacji. Integracja procesów ułatwia rozwój firmy i ustalanie optymalnych marży – może więc bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe – mówi Dominik Szafrański, Senior Sales Executive Exact Software Poland.

2. Łatwiejsza optymalizacja dostaw i stanów magazynowych

„Korzystanie z systemów WMS (Warehouse Management System) umożliwia zredukowanie zapasów przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów. Towary, które mają ograniczony czas magazynowania, są odpowiednio monitorowane. Oprogramowanie w oparciu o dostępne dane, pomaga podjąć decyzję o optymalnym miejscu przechowywania – tak, aby nie przekroczyć daty ich ważności.” – wyjaśnia Dominik Szafrański z Exact Software Poland.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Natłok procesów Natłok procesów to jeden z powodów, dla których warto pomyśleć o inwestycji w systemy ERP

3. Praca w dowolnym miejscu i czasie

4. Niższe koszty i eliminacja błędów dzięki automatyzacji

Jak przekonuje Exact Software Poland, zasadniczą zaletą stworzonych specjalnie na potrzeby przemysłu czy dystrybucji systemów ERP jest możliwość kompleksowego połączenia wszystkich zachodzących w firmie procesów, tak finansowych, jak i logistycznych czy administracyjnych. W efekcie tego maksymalizuje się szansę na bardziej wydajne zarządzanie sprzedażą, produkcją czy zaopatrzeniem.Ma to znaczenie zarówno w odniesieniu do firm, które realizują dostawy z centralnego magazynu, jak i w przypadku przedsiębiorstw posiadających oddziały rozproszone w wielu państwach, czy też obsługujących klientów w skali całego globu.Poszczególne działy mają dostęp do informacji o aktualnych zamówieniach i dzięki temu mogą efektywnie rozplanować pracę i zadania. Systemy mogą obejmować narzędzia do obsługi zakupów, produkcji, planowania, dostaw, rozliczeń i księgowości online, zarządzania relacjami z klientami, a w razie potrzeby także zarządzania kadrami i wynagrodzeniami.Optymalizacja stanów magazynowych jest możliwa dzięki planowaniu zapotrzebowania na materiały. Systemy ERP dają bieżący wgląd do informacji – to pozwala obserwować w czasie rzeczywistym potrzeby, a tym samym szybko podejmować decyzje dotyczące tego, które produkty należy zamówić, które są dostępne w magazynie, na kiedy jest przewidziana dostawa towarów. Plany dotyczące zaopatrzenia i produkcji wynikają z rzeczywistych stanów magazynowych i są oparte na prognozach sprzedaży. Firmy dzięki temu w łatwiejszy sposób mogą realizować zamówienia w ustalonych terminach, a jednocześnie mają możliwość ograniczenia wykorzystywanej powierzchni.Dzięki systemom ERP organizacja zadań dla osób pracujących poza biurem jest zdecydowanie prostsza. Nowoczesne oprogramowanie jest dostępne nie tylko z poziomu służbowego komputera, ale także przeglądarki internetowej czy aplikacji mobilnej. Umożliwia to efektywne wykonywanie obowiązków także podczas podróży służbowych, pracy w terenie czy branżowych spotkań. Zamówienie może zostać złożone poprzez zeskanowanie kodu kreskowego towaru.Za pośrednictwem systemu ERP informacje natychmiast trafiają do WMS. Magazynierzy mają więc podgląd do zamówień, mogą szybko je realizować i wysłać. Procesy te odbywają się w systemie, co umożliwia eliminację papierowego obiegu dokumentów.Jedną z najważniejszych korzyści wykorzystania systemów ERP dedykowanych dla przemysłu i firm dystrybucyjnych jest dostęp do informacji i płynny przepływ danych. Podejmowane decyzje i procesy, są oparte o wiarygodne dane, a systemy pomagają optymalizować wszystkie zadania. Firmy w ten sposób unikają przestojów i nadmiernego wykorzystywania przestrzeni magazynowej – co przekłada się wprost na ograniczanie kosztów i maksymalizowanie zysków.Systemy WMS automatyzują fizyczny przepływ towarów oraz optymalizują stosowane procesy logistyczne. Wdrożenie cyfrowej obsługi magazynu i zakładu produkcyjnego nie tylko pozwala ograniczać koszty, ale także eliminować błędy. Redukowanie prostych czynności, które zastępuje system, elektroniczny obieg dokumentów czy automatycznie tworzone raporty, pozwalają oszczędzać czas. Można go przeznaczyć na realizację zadań strategicznych, zarządzanie ryzykiem i poszukiwanie sposobów na usprawnienie działalności, które podniosą wartość produktów i usług. Skraca się również czas przepływu informacji, co znacząco może wpływać na płynność procesów produkcyjnych czy realizacji zamówień.