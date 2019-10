Firmy produkcyjne nie narzekają na kondycję

Jak w wynika z badania zrealizowanego przez PSI Polska, w I kwartale br. polskie firmy produkcyjne pozostawały optymistyczne, prognozując, że bieżący rok uda im się zamknąć z lepszymi wynikami niż poprzedni. Z rynku coraz częściej jednak napływają sygnały dowodzące pogorszenia koniunktury. Czy symptomy spowolnienia sprawią, że produkcja zmuszona będzie zrewidować swoje przewidywania?

Optymistyczne nastroje

Dobry czas dla firm produkcyjnych

– Dynamiczny wzrost PKB i wysoki wskaźnik eksportu skłaniały firmy do patrzenia na swoją przyszłość w optymistycznych barwach, albo przynajmniej postrzegania 2019 r. jako okresu stabilności. Pojawiające się informacje o potencjalnym spowolnieniu gospodarczym zdawały się nie studzić entuzjazmu sektora produkcyjnego – powiedział Arkadiusz Niemira, prezes PSI Polska. Jednak jak dodał: – Badanie przeprowadziliśmy na wiosnę bieżącego roku, kiedy dane spływające m.in. z niemieckiej gospodarki nie wskazywały jednoznacznie na recesję. Pozostaje pytanie, czy w obliczu doniesień o spadku koniunktury i pogarszających się wskaźnikach polskie firmy produkcyjne nie zrewidują swoich pozytywnych ocen rynku i perspektyw.

Uzależnieni od eksportu…

… ale z nadzieją patrzący w przyszłość

„Znaczny udział eksportu w przychodach może być czynnikiem ryzyka dla firm produkcyjnych w Polsce w związku z pogarszającą się koniunkturą u naszych zachodnich sąsiadów” – powiedział Arkadiusz Niemira. – „Z drugiej jednak strony dane historyczne wskazują, że do tej pory niemieckie spowolnienie gospodarcze było raczej wykorzystywane przez polskie firmy i nie obniżało eksportu”.

Wiosną bieżącego roku aż 80 proc. działających nad Wisłą firm produkcyjnych dobrze oceniło swoją aktualną kondycję. Największymi optymistami w tej kwestii okazały się większe przedsiębiorstwa, pośród których 83 proc. wskazało, że ich sytuacja jest co najmniej dobra, w tym 22 proc. określiło ją jako bardzo dobrą. Nieco mniejszym, choć trzeba przyznać, że i tak sporym, optymizmem wykazały się średnie firmy produkcyjne (79 proc. opinii pozytywnych, w tym 23 proc. ocen bardzo dobrych). W podziale na branże największe zadowolenie towarzyszyło producentom samochodów i sprzętu transportowego - 88 proc. oraz mebli - 84 proc. Na drugim biegunie uplasowały się firmy zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń, ale i pośród nich nie zabrakło optymistów - 3/4 z nich oceniło swoją kondycję jako bardzo dobrą lub dobrą.Zrealizowane wiosną badanie pokazało również, że przeszło połowa ankietowanych producentów (52 proc.) liczyła, że bieżący rok uda jej się zamknąć z bilansem lepszym niż w poprzednim, a 38 proc. było zdania, że będzie on podobny. Największymi optymistami byli w tym obszarze średni producenci, ponieważ perspektywę poprawy wyników przyjmowało 59 proc. z nich. Duże firmy były nieco bardziej ostrożne w swoich prognozach – na lepsze zamknięcie roku liczyło 45 proc. z nich. Taka dysproporcja w ocenach może wynikać z faktu, że większym producentom trudno o spektakularne wzrosty, a także częściej przykładają oni uwagę do analizy koniunktury gospodarczej . Najbardziej optymistycznie w przyszłość patrzyli producenci mebli, najmniej – maszyn i urządzeń: odpowiednio 58 i 43 proc. Umiarkowany entuzjazm panował wśród firm z sektorów wyrobów z metalu oraz samochodów i sprzętu transportowego. Ci pierwsi na poprawę sytuacji wskazywali w 55 proc. przypadków, drudzy z kolei w połowie z nich. Największymi pesymistami były firmy wytwarzające maszyny i urządzenia – 18 proc. z nich było zdania, że rok 2019 będzie dla nich gorszy niż poprzedni.Wyniki badania pokazują również, jak bardzo firmy produkcyjne w Polsce są uzależnione od eksportu – fakt ten skłania do refleksji nad ich przyszłością, jeśli weźmie się pod uwagę gorsze nastroje gospodarek innych krajów. Deklarowana sprzedaż zagraniczna stanowiła średnio 59 proc. całkowitych przychodów wszystkich ankietowanych producentów. Największe znaczenie eksport miał dla branży meblarskiej, gdzie blisko 3/4 wytwarzanych produktów sprzedawanych było poza Polską, a najmniejsze dla producentów wyrobów sektora wyrobów z metalu – 53 proc. Zaskoczenia nie budziły podstawowe kierunki eksportu: 9 na 10 firm sprzedawało swoje produkty w krajach Europy Zachodniej. 88 proc. firm prowadziło sprzedaż w innych państwach wspólnoty, a 65 proc. eksportowało do krajów spoza Unii. Co ciekawe, firmy zatrudniające ponad 250 pracowników znacznie chętniej obierały ten ostatni kierunek. 78 proc. z nich kierowało swoje produkty do krajów niezrzeszonych w UE, podczas kiedy nieco ponad połowa (53 proc.) średnich producentów sprzedawało swoje produkty w tych państwach.49 proc. firm było zdania, że udział przychodów z tytułu eksportu w 2019 r. nie zmieni się w stosunku do 2018 r., a 38 proc. uważało, że wzrośnie. Średnie firmy w porównaniu do dużych przedsiębiorstw były zdecydowanie bardziej optymistyczne – niemal połowa z nich (47 proc.) uważała, że rola eksportu będzie większa, podczas kiedy tylko 30 proc. dużych producentów była takiego zdania. Najmniejszymi optymistami byli producenci aut i sprzętu transportowego – co czwarty podmiot z branży automotive obawiał się spadku przychodów uzyskanych z tytułu eksportu produktów w 2019 r. Utrzymania status quo w poziomie przychodów z handlu zagranicznego spodziewało się 6 na 10 firm specjalizujących się w produkcji maszyn i urządzeń.