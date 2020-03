Trei buduje nowy park handlowy w Częstochowie

W Częstochowie, przy Alei Niepodległości, na działce liczącej sobie blisko 23 tys. mkw., Trei Real Estate Poland buduje swój kolejny park handlowy. W ramach inwestycji Vendo Park zaplanowano powstanie dwóch obiektów handlowych oraz supermarketu Lidl. Otwarcie zaplanowano na jesień bieżącego roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Vendo Parku w Częstochowie - wizualizacja Generalnym wykonawcą inwestycji Trei w Częstochowie jest firma Daldehog

Rozpoczęliśmy budowę jednego z największych dotychczas Vendo Parków w naszym portfolio o łącznej powierzchni najmu 8 200 mkw. Zrealizujemy także budynek, w którym działać będzie Lidl. Nasza strategia zakłada lokowanie parków handlowych w bezpośrednim sąsiedztwie supermarketów spożywczych, dzięki czemu dywersyfikujemy ofertę handlową lokalizacji, w której się pojawiamy. Zwiększamy tym samym liczbę odwiedzających w obu obiektach handlowych - komentuje Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Rynek powierzchni handlowych w naszym kraju charakteryzuje się już dość dużym nasyceniem, czego efektem jest wyhamowanie nowej podaży, widoczne zwłaszcza w segmencie centrów handlowych. Uwaga inwestorów przenosi się na mniejsze miejscowości, gdzie powstają obiekty handlowe skrojone na miarę potrzeb lokalnych społeczności. W ten trend wpisuje się również nowy park handlowy, który realizuje w Częstochowie Trei Real Estate Poland.Jak już wspomniano we wstępie, plany dotyczące inwestycji Vendo Park zakładają stworzenie dwóch obiektów handlowych oraz supermarketu Lidl. Na tym jednak nie koniec - Trei Real Estate Poland planuje również 160 miejsc parkingowych, przebudowę drogi oraz powstanie ciągu pieszo-rowerowego.Nowy park handlowy w Częstochowie cieszy się zainteresowaniem najemców. Dziś już wiadomo, że na jego terenie pojawią się m.in. Dealz, Pepco, Neonet oraz Rossman.Generalnym wykonawcą inwestycji Trei w Częstochowie jest firma Daldehog. Prace budowlane zostaną ukończone do połowy bieżącego roku, a oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na jesień.