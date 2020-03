Bezpieczeństwo finansowe odczuwa tylko co 3. Polka

Swoje bezpieczeństwo finansowe dobrze ocenia 4 na 10 Polaków - wynika z badania opracowanego przez hapipożyczki. Ten wynik mógłby być oczywiście lepszy, ale i tak nie jest najgorzej. Większym niepokojem może napawać fakt, że jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie kobiety, to odsetek głosów spokojnych o swoje finanse sięga już tylko 35%. Dla porównania, wśród mężczyzn jest to 47%. Panie gorzej oceniają również swoją aktualną sytuację finansową oraz możliwości w zakresie pokrywania bieżących potrzeb.

„W wielu domach ciągle obowiązuje tradycyjny schemat, mężczyzna przynosi pieniądze, a kobieta podejmuje decyzje zakupowe i nimi gospodaruje. Dlatego to kobiety lepiej wiedzą jak trudno zaspokoić wszystkie potrzeby gospodarstwa domowego” - uważa Joanna Izdebska, Global Sales&Marketing Director IPF Digital, hapipożyczki. „Ważnym czynnikiem wpływającym na komfort finansowy i poczucie bezpieczeństwa polskich kobiet jest także poziom zarobków w naszym kraju i różnica w nagromadzonych oszczędnościach. W Europie Zachodniej czy Skandynawii stabilne i wysokie pensje pozwoliły przez lata zbudować poduszkę finansową, która daje poczucie bezpieczeństwa. W Polsce taki komfort budujemy dopiero teraz, ale musimy jeszcze trochę na niego poczekać. Dynamiczny wzrost płac w ostatnich latach daje na to realne szanse” – dodaje Joanna Izdebska.

Jak czytamy w komunikacie z badania, obecna sytuacja finansowa nie daje poczucia bezpieczeństwa niemal 40% Polaków. Blisko 35% ankietowanych przyznaje, że poziom ich wynagrodzenia nie gwarantuje im pokrycia wszystkich podstawowych potrzeb. Sprawy mają się jeszcze gorzej w przypadku kobiet – w grupie badanych pań takie przekonanie wyraża aż 40% respondentek. Wśród mężczyzn odsetek ten sięga 29%.Autorzy badania przekonują, że źródła pesymizmu polskich kobiet należy upatrywać zarówno w braku oszczędności, jak i w tradycjach kulturowych.W badaniu zapytano także o to czym najbardziej martwią się Polacy. Okazuje się, że najwięcej, bo ponad 40% badanych ma obawy o swoje zdrowie. Prawie 30% martwi się o rodzinę a 21% o pieniądze. O stan swojego zdrowia najczęściej martwią się osoby powyżej 50 roku życia, taką odpowiedź udzieliła prawie połowa badanych. O pieniądze najczęściej martwią się osoby młode, tak odpowiedziało 26,5% zapytanych osób w wieku 18-24 lata.Jak czytamy w komunikacie z badania, ponad połowa respondentów przyznaje, że bardzo często lub często martwi się o pieniądze. Największy odsetek zanotowano w gospodarstwach domowych z dochodami poniżej 1000 zł na osobę – prawie 78%. Jednak bardzo często i często o pieniądze martwią się także ci zarabiający najwięcej. W gospodarstwach domowych z dochodem powyżej 5000 zł na osobę takiej odpowiedzi udzieliło prawie 39% badanych, to wynik bardzo zbliżony do grup zarabiających mniej: od 3000 do 4000 zł i od 4000 do 5000 zł.Najwięcej badanych – ponad 40% - przyznało, że kwota w wysokości od 1001 do 2500 zł dodana do ich aktualnego budżetu dałaby im poczucie bezpieczeństwa finansowego. Wśród odpowiedzi osób o najniższych dochodach najczęściej powtarzały się kwoty z przedziałów 1001 do 2500 i 2501 do 5000 zł. Wśród najlepiej zarabiających najczęściej powtarzała się kwota z najwyższego pułapu, czyli 7500 zł.