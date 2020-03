Co 3. kredyt hipoteczny zaciągamy przed 30-tką

Kredyt hipoteczny to bardzo często jedyna szansa na zakup upragnionych czterech kątów. Z danych zebranych przez serwis Oferteo.pl wynika, że finansowanie udzielane przez banki na kupno własnego M najczęściej zawiera się w przedziale od 100 do 300 tys. złotych. Rosnące ceny mieszkań powodują, że spłata kredytu najczęściej rozłożona jest na wiele lat, a decyzja o jego zaciągnięciu podejmowana jest coraz wcześniej - 3 na 10 kredytobiorców to osoby, które nie przekroczyły 30. roku życia.

Niskokwotowy kredyt hipoteczny to rzadkość

Jaka jest kwota poszukiwanego kredytu Kwota co 5 kredytu hipotecznego zawiera się w przedziale od 301 do 500 000 zł

Ceny mieszkań wydłużają okres kredytowania

W jakim wieku są kredytobiorcy Na kredyt hipoteczny najczęściej decydują się osoby pomiędzy 31 a 40 rokiem życia

Rekordowo wysokie ceny mieszkań

– Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, którego spłata zajmuje nam zwykle dużą część życia. Sam proces jego przyznawania oraz weryfikacji trwa nawet do kilku miesięcy. Przy tak poważnej decyzji warto przygotować się tak dobrze, jak to tylko możliwe, rozważając przy tym oferty możliwie dużej liczby banków. Zdezorientowani kredytobiorcy mogą również zasięgnąć porady specjalisty takiego jak doradca finansowy – radzi Karol Grygiel z zarządu serwisu Oferteo.pl.



Ceny mieszkań w Polsce rosną już od dłuższego czasu i na razie nic nie wskazuje na to, aby ten rajd w górę miał się ku końcowi. Na początku tego roku przeciętna stawka za metr kwadratowy używanego mieszkania w Warszawie przekroczyła poziom 10 000 zł. W takich realiach nie jest zaskoczeniem, że jedyną szansą na zamieszkanie we własnym M staje się kredyt hipoteczny.Z danych zebranych przez Oferteo.pl wynika, że kwota, na jaką zaciągamy kredyt hipoteczny , najczęściej mieści się w przedziale od 100 do 300 tys. zł. Zaledwie co piąty z kredytobiorców (21%) decyduje się na wyższe, wynoszące nawet od 301 do 500 tys. zł zadłużenie. 11% badanych wystarcza kredyt hipoteczny do 100 tys. zł.Przeznaczenie środków pochodzących z kredytu na zakup domu lub mieszkania zadeklarowało 71%. 21% potrzebowało pieniędzy na budowę domu, a 3% – na zakup działki budowlanej.Wysokie ceny mieszkań oraz ograniczone możliwości finansowe Polaków sprawiają, że obecnie raty kredytów rozkładamy najczęściej na 20–30 lat (54% przypadków). Na spłatę zobowiązania szybciej, bo w czasie od 10 do 20 lat, zdecydował się co trzeci ankietowany, a 12% z nich uznało że wystarczający jest okres poniżej 10 lat.To, jak duże kwoty trzeba pożyczyć od banku oraz na jak wiele lat musi zostać rozłożona spłata, sprawia, że Polacy biorą kredyty w bardzo młodym wieku. Prawie połowę zadłużających się w ubiegłym roku stanowiły osoby po 30 ale przed 40 rokiem życia (48% badanych), a 30% zaciągnęło kredyt na nieruchomość jeszcze przed ukończeniem 30 roku życia. 22% kredytobiorców to osoby starsze niż 40 lat.Z zapytań złożonych na portalu Oferteo.pl wynika, że najczęściej kredytów udzielano osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (84% przypadków). Rzadziej byli to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (14%), a 2% to pracujący na umowie zlecenie.Ceny mieszkań rosną nieprzerwanie od kilku lat, a w ostatnim czasie wzrost ten jest coraz szybszy. W styczniu tego roku średnia cena za 1 m2 mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie przekroczyła granicę 10 000 zł. Przy tak rekordowym tempie coraz większym wyzwaniem staje się odłożenie pieniędzy nie tyle na samą nieruchomość, co nawet na wkład własny do kredytu.Na obecną chwilę do symbolicznego poziomu 10 000 zł zbliżają się również Gdańsk (9 231 zł) oraz Kraków (8 430 zł). Stosunkowo tanie mieszkanie, za mniej niż 5 000 zł za m2, możemy jeszcze kupić w Sosnowcu (4 049 zł za m2) lub w Częstochowie (4 977 zł za m2).Wzrost cen mieszkań na poziomie kilkunastu procent w skali roku obserwować możemy w całym kraju. Najszybciej rosną one jednak w Radomiu (28%), Toruniu (21%) i Katowicach (20%). Stosunkowo powoli proces ten postępuje w Krakowie (8%) i Gdyni (9%). Rosną zarówno koszty zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.