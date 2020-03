Koronawirus wywołał plagę oszustw. Na co uważać?

Temat koronawirusa nie schodzi z nagłówków. Każdy dzień przynosi nowe zachorowania i rozprzestrzenianie się epidemii na kolejne kraje. Niestety okazuje się, że epidemia zaowocowała również wysypem różnej maści oszustów. W sieci nie brakuje ofert sprzedaży szczepionek przeciwko wirusowi, fałszywych sklepów oferujących maski ochronne, czy prób wyłudzenia pieniędzy za pomocą wiadomości phishingowych z koronawirusem w tle - czytamy w komunikacie opublikowanym przez CyberRescue.

Koronawirus wywołał plagę oszustw w sieci

Najnowsze statystyki odnośnie koronawirusa wskazują na 83 045 osób zarażonych i 2 858 ofiar śmiertelnych. Jego obecność stwierdzono już w około 30 krajach. Do 28 lutego w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia, ale resort zdrowia przekonuje, że jest to tylko kwestia czasu.Na temat epidemii pojawia się również coraz więcej fake newsów, które w skuteczny sposób potrafią wywoływać panikę i strach wśród społeczeństw. To z kolei wykorzystywane jest przez oszustów.Następstwem koronawirusa jest m.in. masowe wykupywanie maseczek ochronnych. Problem z zaopatrzeniem w maski ma coraz więcej hurtowni i aptek, co chętnie wykorzystują sprzedawcy na portalach aukcyjnych. Produkt ten, dostępny zwykle za kilka złotych, potrafi osiągać na Allegro ceny niemal 200 zł. Warto przy tym podkreślić, że maseczki higieniczne służą głównie temu, by ograniczyć ryzyko zarażenia przez osoby, u których wykryto obecność koronawirusa. Co ciekawe, z dnia na dzień zmieniają się też nazwy produktów oraz ich pozycjonowanie w sieci – ze zwykłych maseczek ochronnych czy też chirurgicznych stały się one nagle maseczkami typu „anty-koronawirus”.Powstają nawet dedykowane sklepy internetowe „specjalizujące się” w sprzedaży masek chroniących przed koronawirusem. Wśród nich można znaleźć takie, których wiarygodność budzi spore wątpliwości.Oszuści idą o krok dalej, oferując w sieci „szczepionki” na koronawirusa, co jest jawnym oszustwem. Ich zakupu można dokonać w bitcoinach. To jedno z następstw pojawiających się w sieci teorii spiskowych, zgodnie z którymi szczepionka ta została wynaleziona już pięć lat temu i od tego czasu była ukrywana przed społeczeństwem.Wraz z globalnym rozprzestrzenianiem się epidemii rośnie też problem dezinformacji i masowo udostępnianych fake newsów poświęconych koronawirusowi, związanych głównie z nieprawdziwymi statystykami odnośnie zachorowań, jak i fałszywymi propozycjami terapii. Moderatorzy sieci społecznościowych mają w związku z tym ręce pełne roboty, starając się walczyć z fałszywymi treściami, blokując je bądź oznaczając w sposób widoczny dla użytkowników.Rosnącym i niepokojącym zjawiskiem towarzyszącym tematowi koronawirusa jest tzw. phishing – czyli metoda wyłudzania pieniędzy bądź danych przez przestępców działających w internecie. Na tę chwilę przypadki phishingu są zgłaszane głównie w krajach, gdzie wirus jest już obecny. Warto jednak zapoznać się z mechanizmem działania takich ataków, na wypadek pojawienia się podobnych prób w naszym kraju. Oszuści podszywają się w fałszywych wiadomościach SMS bądź telefonach pod inne firmy, przekazując rzekome informacje na temat epidemii lub informując o darmowych maseczkach. Jednocześnie, wyłudzają od swoich ofiar personalne informacje, a nawet pieniądze.Kolejnym problemem – bazującym na strachu przed chorobą – są także udostępniane w sieci wiadomości e-mail z treściami poradnikowymi na temat wykrywania i leczenia koronawirusa. Zawarte w nich pliki i/lub linki zawierają złośliwe oprogramowanie, które infekują urządzenia elektroniczne, nierzadko skutecznie wykradając wrażliwe dane.Przede wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek i nie dawać się udzielającej się szeroko społecznej panice. Informacje na temat koronawirusa warto czerpać przede wszystkim z oficjalnych kanałów, takich jak https://www.gov.pl/web/zdrowie/ lub http://www.euro.who.int/en/home. Starajmy się weryfikować autentyczność interesujących nas postów związanych z zagadnieniem koronawirusa zanim podzielimy się nimi dalej w sieci.Jeśli chcemy zaopatrzyć się w maskę ochronną, postawmy na sprawdzone źródła jak np. apteki.