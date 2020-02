Dokąd latamy tanimi liniami lotniczymi?

LOT oraz tanie linie lotnicze Ryanair i Wizz Air mają obecnie 75-procentowy udział w polskim rynku przelotów pasażerskich. Ze względu na oferowane ceny oraz częstotliwość połączeń najczęstszym wyborem Polaków są dwie ostatnie z wymienionych firm. GIVT postanowił przyjrzeć się, w jakich kierunkach latamy najczęściej, przypominając jednocześnie o prawach pasażerów przysługujących w razie opóźnienia lub anulowania rejsów.

Tanie linie lotnicze liderami

Dokąd wiozą nas tanie linie lotnicze?

Popularność a zakłócenia

- Ponad połowa Polaków nie wie, że przysługuje im prawo do odszkodowania w przypadku odwołanego bądź opóźnionego o minimum 3 godziny lotu, lub także gdy linia lotnicza odmówi wejścia na pokład ze względu na nadkomplet pasażerów. Natomiast z tych, którzy zetknęli się z tematem odszkodowań za loty, tylko nieliczni potrafią wskazać, że maksymalna kwota, o którą mogą się ubiegać to aż 600 € – komentuje Damian Zozula, Chief Commercial Officer, Marketing w GIVT.

O odszkodowanie pasażer może się starać w przypadku zakłóconego (opóźnionego powyżej 3 godzin lub odwołanego poniżej 14 dni od daty wylotu) połączenia, a także odmowy wejścia na pokład spowodowanej przepełnieniem samolotu (tzw. overbooking). W celu zgłoszenia roszczenia, pasażer powinien zgromadzić następujące informacje: datę i numer lotu, nazwę linii, lotnisko wylotu i przylotu, i dokumenty: kartę pokładową, potwierdzenie rezerwacji lub bilet elektroniczny.



Jak już wspomniano we wstępie, Ryanair i Wizzair to zdecydowanie liderzy rynku. Udział pozostałych dwóch przewoźników (easyJet i Norwegian) nie przekracza 2%. Zasadniczą kwestią, która powoduje, że Polacy chętniej korzystają z tanich linii lotniczych niż z usług narodowego przewoźnika jest oczywiście cena, ale nie bez znaczenia jest również częstotliwość lotów na najbardziej popularnych kierunkach - czytamy w komunikacie GIVT.Każda z 10 najpopularniejszych tras tanich linii lotniczych prowadzi z Polski do kraju, gdzie mieszka lub pracuje wielu naszych rodaków. Najpopularniejszym celem podróży jest Wielka Brytania (lotniska Luton, Stansted i Gatwick). W pierwszej dziesiątce znajdują się także Dortmund i Sztokholm. Niedaleko za nimi pozostają Oslo i Dublin. Jedyne loty turystyczne to połączenia Ryanair do Rzymu Ciampino i Wizz Air do Rzymu Fiumicino.Według danych GIVT, najwięcej pasażerów linii Ryanair lata z Krakowa i Warszawy Modlin (31 %), a dla Wizz Air najważniejsze porty wylotu to Gdańsk (28%) i Warszawa Chopin (27%). Dla Ryanair najpopularniejszym kierunkiem jest Wielka Brytania, a dla Wizz Air Norwegia (29%). Dla easyJet najważniejszym portem jest Kraków (stamtąd odbywa się 80% lotów tej linii), a najpopularniejszym kierunkiem UK (50%). Najwięcej samolotów linii Norwegian startuje z Krakowa (63%), a ląduje w Norwegii (64%).Tanie linie lotnicze pozostają na czele z wydajnością na czas. Liczba zakłóconych lotów na polskim niebie operowanych przez Ryanair, Wizzair czy Norwegian w 2019 r spadała. Liderem pod względem zakłóceń (termin oznacza opóźnione lub odwołane loty) pozostaje LOT, który w minionym roku odwołał 658 lotów. Choć oznacza to spadek blisko o połowę względem 2018 roku, to szacunki są zatrważające – 1200 odwołanych i 650 opóźnionych o ponad 3 godziny lotów oznacza ponad 200 000 pasażerów (4000 w tygodniu), którzy utknęli na polskich lotniskach.