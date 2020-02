Konica Minolta bizhub C450i, C550i oraz C650i

Konica Minolta rozszerzyła rodzinę kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych bizhub i-Series o trzy modele A3: bizhub C450i, bizhub C550i oraz bizhub C650i. Modele te drukują z szybkością odpowiednio 45, 55 oraz 65 str./min.

Urządzenia wielofukcyjne bizhub C450i, bizhub C550i oraz bizhub C650i zostały wyposażone w podajnik dokumentów mieszczący do 300 arkuszy.

Urządzenia wielofukcyjne bizhub C450i, bizhub C550i oraz bizhub C650i zostały wyposażone w podajnik dokumentów mieszczący do 300 arkuszy, który umożliwia dwustronne skanowanie z prędkością 280 obrazów/min. Drukować można także bezpośrednio z urządzeń przenośnych.bizhub C450i, bizhub C550i oraz bizhub C650i oferują również m.in. funkcje kopiowania, skanowania i faksowania. Automatyczny inteligentny czujnik wyczuwa wagę i rodzaj papieru, co pomaga uniknąć zacinania się kartek w urządzeniu.Nowe urządzenia do Konica Minolta mają czterordzeniowy procesor, 8 GB pamięci operacyjnej oraz dysk SSD o standardowej pojemności 256 GB (z możliwością jej zwiększenia aż do 1 TB). Obsługa urządzeń jest intuicyjna, dzięki interfejsowi inspirowanemu smartfonami i tabletami. Nowy ekran szybkiego kopiowania oraz technologia widgetów umożliwiają ekspresową obsługę bezpośrednio z ekranu głównego.Użytkownicy nowych urządzeń z rodziny bizhub i-Series mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi do organizacji pracy, takich jak Konica Minolta Dispatcher Suite. Także usługi zabezpieczające bizhub SECURE, zapewniające m.in. szyfrowanie danych i zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników, pozwalają firmom na efektywne zarządzanie drukiem i wprowadzenie mechanizmu zaawansowanego obiegu dokumentów. Dla wszystkich modeli dostępne jest też rozwiązanie antywirusowe Bitdefender. Automatycznie skanuje ono w czasie rzeczywistym wszystkie przesyłane i odbierane dane, chroniąc przed ich wyciekami oraz cyberatakami.Modele bizhub C450i, C550i i C650i są energooszczędne. Skrócony został czas ich rozgrzewania oraz obniżony poziom hałasu. Urządzenia C450i są już dostępne w sprzedaży, C550i będą dostępne od połowy lutego, a C650i w drugiej połowie marca. Zastąpią modele bizhub C458, bizhub C558 oraz bizhub C658.