Phishing: Facebook najczęściej wykorzystywaną marką

Popularność phishingu nie maleje. Wynika to między innymi z tego, że jest to stosunkowo prosta i ciągle skuteczna metoda ataku. Pod kogo najczęściej podszywają się cyberprzestępcy w fałszywych wiadomościach służących wykradaniu danych ofiary? Z najnowszego raportu Check Point wynika, że marką którą upodobali sobie szczególnie jest Facebook.

Phishing - najczęściej podrabiane marki w Q4 2019

Facebook (użyty w 18% ataków na świecie) Yahoo (10%) Netflix (5%) PayPal (5%) Microsoft (3%) Spotify (3%) Apple (2%) Google (2%) Chase (2%) Ray-Ban (2%)

Najczęściej podrabiane marki według platformy

Email (27% wszystkich ataków w Q4)

Yahoo Rbs (Ray-Ban Sunglasses) Microsoft Dropbox

Strony internetowe (48% wszystkich ataków w Q4)

Spotify Microsoft PayPal Facebook

Urządzenia mobilne (25% wszystkich ataków w Q4)

Mobilna bankowość Chase Facebook Apple PayPal

- Cyberprzestępcy korzystają z różnorodnych form ataku, aby oszukać swoje ofiary, celem kradzieży danych osobowych i danych logowania oraz pieniędzy. Z reguły korzystają oni ze spamowych wiadomości e-mail, ale zaobserwowaliśmy również atakujących, którzy włamywali się na konta mailowe, śledzili swoje ofiary przez wiele tygodni, a następnie przeprowadzali spersonalizowane ataki wymierzone w ich partnerów i klientów, żeby ukraść pieniądze - powiedziała Maya Horowitz, Dyrektor wywiadu bezpieczeństwa oraz badań cybernetycznych w Check Point - W ciągu ostatnich dwóch lat, incydenty tego typu występują coraz częściej z powodu większej popularności kont mailowych w chmurze, które ułatwiają przestępcom podszywanie się pod jedną ze stron. Phishing będzie rosnącym zagrożeniem w 2020 roku.

Phishing, w którym przestępcy bazują na popularności danej marki, polega na imitowaniu oficjalnej strony popularnego serwisu. Przesyłana ofierze fałszywa wiadomość najczęściej skłania ją do kliknięcia w link który prowadzi na stronę, która swoim wyglądem do złudzenia przypomina oryginał. Na blokowaną przez cyberprzestępców stronę można się również dostać przez przekierowanie podczas przeglądania sieci lub też użytkowanie złośliwej aplikacji mobilnej. Obserwacje aktywności cyberprzestępczej wskazują, że po wejściu na fałszywą stronę użytkownik bardzo często jest proszony o wypełnienie formularza, w którym ma podać dane logowania lub inne prywatne informacje na swój temat.Marki zostały uporządkowane według częstotliwości ich występowania w atakach phishingowych:W ciągu ostatniego kwartału 2019 roku występowały znaczące różnice w sposobie wykorzystywania marek przy różnych formach phishingu: przykładowo, na urządzeniach mobilnych, przestępcy skupiali się głównie na znanych markach z branży technologicznej i social media, a także banków, podczas gdy w wiadomościach e-mail, numerem 2 była część kampanii zakupowej przed Black Friday w listopadzie 2019.Raport Phishingowanych Marek Check Pointa powstał na podstawie danych pochodzących z TheatCloud firmy Check Point, największej sieci współpracy do walki z cyberprzestępczością, która dostarcza danych o zagrożeniach i trendach w atakach z globalnej sieci sensorów. Baza danych ThreatCloud zawiera ponad 250 milionów adresów analizowanych pod kątem botów, ponad 11 milionów sygnatur złośliwego oprogramowania oraz ponad 5,5 miliona zainfekowanych stron internetowych i pomaga identyfikować miliony nowych typów złośliwego oprogramowania każdego dnia.