Ariana Grande na przynętę. Złośliwe oprogramowanie żeruje na Grammy 2020

O tym, że cyberprzestępcy nader chętnie wykorzystują popularność wydarzeń sportowych czy kulturalnych, wiadomo nie od dziś. Wabikiem na ofiary bywają Igrzyska Olimpijskie, międzynarodowe rozgrywki w piłkę nożną, ale również gale wręczenia nagród muzycznych. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia firmy Kaspersky, które dowodzą wzmożonej aktywności atakujących w zakresie wykorzystywania nazwisk artystów oraz utworów nominowanych do tegorocznej nagrody Grammy.

Cyberprzestępcy wiedzą, co jest popularne, i zawsze starają się zarobić na cudzej sławie. Muzyka, obok programów telewizyjnych, to jedna z najpopularniejszych form rozrywki, a tym samym atrakcyjny sposób rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania, chętnie wykorzystywany przez cyberprzestępców. Jednak wraz ze wzrostem liczby użytkowników subskrybujących platformy streamingowe, które nie wymagają pobrania pliku w celu słuchania muzyki, spodziewamy się spadku szkodliwej aktywności związanej z tego rodzaju zawartością – powiedział Anton Iwanow, analityk ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Jak chronić się przed szkodliwymi programami podszywającymi się pod pliki z popularną muzyką:

Jeśli chcesz słuchać lub pobrać utwory sławnych artystów, korzystaj z godnych zaufania serwisów. Ewentualnie poszukaj autoryzowanej strony z darmową muzyką, na której można legalnie pobrać utwory.

Unikaj podejrzanych odsyłaczy obiecujących bezpłatnie ekskluzywną zawartość muzyczną. Sprawdź oficjalne konta muzyków w mediach społecznościowych lub czytaj godne zaufania blogi muzyczne, aby upewnić się, że taka zwartość rzeczywiście istnieje.

Przyjrzyj się rozszerzeniu pobieranego pliku. Nawet jeśli zamierzasz pobrać plik audio lub wideo z zaufanego i legalnego źródła, zwróć uwagę na to, czy plik posiada rozszerzenie MP3, AVI, MKV lub MP4. W żadnym razie nie może to być EXE ani LNK.

Stosuj skuteczne rozwiązanie zabezpieczające w celu zapewnienia sobie wszechstronnej ochrony przed szerokim wachlarzem zagrożeń.



