Pożar, kradzież i wybuchy gazu. Tego boimy się najbardziej

O własne cztery kąty boi się niemal każdy z nas. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że przed dłuższym wyjazdem podejmujemy kroki, które mają zapewnić nam spokojną głowę, a naszemu domostwu - bezpieczeństwo. Nierzadko również wracamy, aby sprawdzić, czy zamknęliśmy drzwi lub wyłączyliśmy żelazko. Największe obawy wzbudza w nas pożar, a najmniejsze możliwość osunięcia się ziemi - wynika z analizy przeprowadzonej przez rankomat.pl.

Przykre doświadczenia

Niemal połowa Polaków pozostawia dobytek zaufanym osobom

Przezorny zawsze ubezpieczony



- Mieszkania i domy to najcenniejsza część naszego majątku, często stanowiąca dorobek naszego życia. Pomimo tego, wiele osób nie pamięta o ich ubezpieczeniu - dużo częściej ubezpieczamy nasze samochody, pomimo że ich utrata nie byłaby tak dotkliwa jak utrata dachu nad głową. Tymczasem średnia cena polisy dla domu czy mieszkania jest o ponad połowę niższa niż koszt ubezpieczenia samochodu – komentuje Tomasz Masajło Prezes Zarządu Rankomat.

Jak czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego na zlecenie rankomat.pl, Polacy w największym stopniu obawiają się pożaru - takiego wskazania dokonało aż 62% przebadanych respondentów. Na kolejnych miejscach rankingu największych zagrożeń znajdują się kradzieże i włamania , zalania, uderzenia pioruna oraz wybuchy gazu.To, na jakie zagrożenia wskazujemy, uzależnione jest między innymi od posiadanego wykształcenia. I tak np., 69% osób z wykształceniem wyższym boi się pożaru i 59% włamania. W przypadku osób z niepełnym lub podstawowym wykształceniem ta obawa występuje tylko u 46% w odniesieniu do pożaru i 32% w przypadku włamania. Może to wynikać z poziomu świadomości i najczęstszych zagrożeń, które występują w skupiskach miejskich preferowanych przez tę grupę.Dla odpowiedzi wybieranych przez respondentów znaczenie ma również rodzaj posiadanej nieruchomości - właściciele domów zdecydowanie częściej podkreślają obawę przed huraganami i piorunami, z kolei właściciele mieszkań przed zalaniem.Obawy przed zagrożeniami biorą się z przykrych doświadczeń. 41% Polaków przyznaje, że w ciągu ostatnich 5 lat jego nieruchomość doznała szkody. Najczęstszą jej przyczyną było zalanie (18%). Na drugim miejscu znalazła się powódź lub ulewne deszcze (7%), a na trzecim włamanie i przepięcie (6%). Pożar przytrafił się tylko 4% z nas, tak samo jak wybuch gazu i uderzenie pioruna, które także mogą wzniecić płomienie. Jeśli jednak wziąć pod uwagę tylko tych, którzy doświadczyli szkody, to w 44% przypadków było to zalanie, w 17% powódź lub ulewne deszcze, a w 15% włamanie lub przepięcie. Wraz z wielkością miasta wzrasta liczba wskazań doświadczonych szkód, mimo to na wsi powódź miała miejsce 4 razy częściej niż w małych miastach i 3 razy częściej niż w dużych.Prawie 70% rodaków deklaruje, że zdarza im się wrócić do domu, aby sprawdzić, czy zamknęli drzwi, zgasili światło, zakręcili gaz, lub wyłączyli jakieś urządzenie. Przed dłuższym wyjazdem najczęściej sprawdzamy okna i drzwi balkonowe, czy na pewno są zamknięte (73%). Niewiele mniej osób wypina urządzenia z gniazdek (70%). Kolejną czynnością jest zakręcenie zaworu wody (64%). Pozostałymi zabezpieczeniami są: zakręcenie zaworu gazu (56%), zostawienie komuś kluczy(49%), wyłączenie ogrzewania (41%), wyłączenie bezpieczników (25%) i zapalenie światła (9%). Tylko 2% Polaków nie wykonuje żadnej z powyższych czynności. Częściej decydują się na nie mężczyźni. Aż 22% więcej z nich zostawia klucze sąsiadom lub bliskim, aby doglądali mieszkania. 15% więcej także sprawdza zawory, wtyczki, drzwi i okna.Z obawą o swój dom idzie także potrzeba jego ubezpieczenia . 69% Polaków deklaruje, że posiada polisę, która chroni nieruchomość przed pożarami, czyli naszą największą obawą. 58% z nas ubezpiecza się na wypadek kradzieży, a 57% od zalania. Innymi zagrożeniami, przed którymi chronimy się, są: przepięcia, powódź lub ulewne deszcze, dewastacja, upadek drzewa lub masztu. Częściej na polisę decydują się mężczyźni, zwłaszcza w przypadku włamania. 16% mniej kobiet deklarowało tego typu zabezpieczenie.