Na kryzys reputacji firmy lepiej się przygotować

O tym, że reputacja firmy wpływa na jej wyniki finansowe i stanowi parasol ochronny w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, przekonanych jest już większość dyrektorów komunikacji (95 proc.). Ta świadomość powinna cieszyć, tym bardziej, że kryzysu reputacji na przestrzeni najbliższych dwóch 2-3 lat spodziewa się aż 44% z nich.

W zaledwie 40% przedsiębiorstw istnieje spisana strategia i plan działań kształtujących reputację.

- Liczba i tempo przekazywania informacji to największe wyzwanie, z którym w najbliższych latach będą mierzyły osoby odpowiedzialne za komunikację w firmach. Tak odpowiedziała większość pytanych przez nas dyrektorów komunikacji. Co piąty przyznał, że przez problemy z reputacją jego firma narażona była na spadek zaufania wśród konsumentów, tyle samo zmierzyło się ze spadkiem atrakcyjności jako pracodawcy. Widać przy tym, że nadal wiele firm nie ma spisanej strategii zarządzania reputacją firmy – mówi Katarzyna Reck, Corporate Communication w OBTK.

Reputacja firmy to zagadnienie do którego przywiązuje się coraz większą wagę. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby wyniki ostatniego badania Weber Shandwick , które dowiodło, że może odpowiadać ona nawet za 63% wartości rynkowej przedsiębiorstwa, a wpływ wywiera na nią szeroki wachlarz równoważnych czynników – od jakości produktów i usług począwszy, poprzez poszanowanie prywatności pracowników, na relacjach ze społecznościami skończywszy.Do podobnych wniosków prowadzi omawiane tu badanie On Board Think Kong, w ramach którego zebrano opinie dyrektorów komunikacji największych firm z 10 sektorów gospodarki. Patronat nad projektem objęły Konfederacja Lewiatan i Uniwersytet Warszawski.Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że reputacja firmy wywiera istotny wpływ na wyniki finansowe i stanowi swoistego rodzaju parasol ochronny w razie kryzysu. Przekonani o tym są niemal wszyscy z ankietowanych (95%). Jednocześnie okazuje się, że pisana strategia i plan działań kształtujących reputację występuje jedynie u 40% firm. W tej kwestii jest zatem wiele do nadrobienia, Tym bardziej, że aż 44% badanych nie wyklucza kryzysu reputacji firmy w ciągu nadchodzących 2-3 lat.