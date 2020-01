Ceny biletów lotniczych na wakacje 2020. Lepszy first czy last minute?

Wprawdzie od wakacji 2020 dzieli nas jeszcze kilka ładnych miesięcy, to jednak nie przeszkadza to zupełnie w planowaniu urlopu. Tym bardziej, że wczesne rezerwacje mogą wygenerować całkiem pokaźną sumkę oszczędności. Jak jednak wynika z analizy KAYAK.pl, przy zakupie biletów lotniczych duże wyprzedzenie nie zawsze się opłaca. Czasami lepiej jest poczekać na last minute, a wiele zależy tu od kierunku, w którym zamierzamy się udać.

„Dla zapobiegliwych podróżników, którzy wakacje 2020 chcą mieć pewne już na początku roku, najlepszym kierunkiem będzie chorwacka Pula, do której ceny zmieniają się najbardziej w zależności od miesiąca, w którym dokonujemy rezerwacji - loty do tego miasta są średnio 60% tańsze w pierwszych miesiącach roku niż na wiosnę. Około jednej czwartej ceny można zaoszczędzić także z wyprzedzeniem rezerwując loty do Florencji, Lamezii Terme i Bari oraz portugalskiego Faro czy na hiszpańską Teneryfę. Polscy podróżni, którzy planują wakacje w jednym z tych miejsc i już teraz kupią bilety lotnicze, mogą sporo zaoszczędzić”.

Gdzie na last minute

Miasta z największą różnicą cen first minute vs. last minute Wiosną średnie ceny lotów do chorwackiego Zadaru są średnio dwa razy niższe niż na początku roku.

Z zestawienia przygotowanego przez KAYAK.pl wynika, że tego lata Polacy zamierzają udać się przede wszystkim do Nowego Jorku, Luqi, Dubrownika, Barcelony i Lizbony. W czterech przypadkach lepszym pomysłem jest wcześniejszy zakup biletów lotniczych, ponieważ obserwacje prowadzone w minionym roku wyraźnie pokazały, że ceny mają zwyczaj rosnąć wraz ze zbliżaniem się sezonu letniego. Last minute korzystne jest jedynie w odniesieniu do Malty, w przypadku której ubiegłoroczne ceny ze stycznia i lutego okazały się o 130 zł wyższe od stawek zaproponowanych podróżującym w kwietniu i maju.Na szczęście dla osób, które z decyzją o zakupie lotów zwlekają do last minute, są też kierunki, które lepiej rezerwować z mniejszym wyprzedzeniem. Wiosną średnie ceny lotów do chorwackiego Zadaru są średnio dwa razy niższe niż na początku roku. Na liście kierunków tańszych w opcji last minute znalazły się też Sardynia czy Rimini we Włoszech. Nie muszą się też martwić fani zwiedzania, którzy mają tendencję odkładać organizację wyjazdu „na później” – atrakcyjne ceny lotów będą mogli wciąż znaleźć do Wenecji, Kutaisi, Londynu czy Lwowa, oszczędzając na lotach od 34% do nawet 80%.