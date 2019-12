Tanie latanie i noclegi 2020. Zobacz, jak zaoszczędzić

Tanie latanie rzeczywiście nie obciąży budżetu, jeżeli o rezerwację zadbamy w odpowiednim momencie. Podobnie sprawa wygląda z noclegami - przekonuje wyszukiwarka KAYAK.pl. Oszczędności na przelotach mogą sięgnąć 56%, a na zakwaterowaniu możemy zaoszczędzić nawet 69%. Jak je znaleźć? Okazuje się, że najkorzystniejszy czas na wykupienie podróży w dużej mierze uzależniony jest od tego, czy wybieramy destynację europejską, czy też kierunek położony poza Starym Kontynentem.

Kiedy jest szansa na tanie latanie po Europie?

Tanie latanie między kontynentami? Bilety kup 51 dni przed podróżą

Kliknij, aby powiekszyć fot. HappyAlex - Fotolia.com Lotnisko Jak zaoszczędzić na lotach i noclegach w 2020?

Najgorętsze kierunki 2020

Kiedy rezerwować podróże do ulubionych miejsc Polaków?

Jak wynika z komunikatu KAYAK.pl, podróż po Europie może okazać się najlepszym "dealem", jeśli o rezerwację postaramy się z wyprzedzeniem sięgającym około dwóch miesięcy. Doświadczenie pokazuje bowiem, że najtańsze bilety lotnicze znaleźć można średnio 63 dni przed terminem wylotu. Oszczędności mogą sięgnąć nawet 56%. Istotny jest również dzień tygodnia - i tak np. wyloty wtorkowe są najczęściej tańsze od niedzielnych.Jeżeli chodzi natomiast o tanie noclegi, to o tych należy pomyśleć nieco wcześniej. Analiza KAYAK.pl pokazała, że najniższe ceny hoteli znajdujemy 118 dni przed zaplanowanym wyjazdem. Takie wyprzedzenie pozwala zaoszczędzić średnio 49% w stosunku do ceny, którą musielibyśmy zapłacić, decydując się na hotel w ostatniej chwili.W przypadku dalszych wakacji, na tanie latanie największą szansę mamy 51 dni przed wyjazdem, co pozwoli na oszczędność rzędu 42% ceny biletu kupowanego w dniu wylotu. Najkorzystniejszym dniem na rozpoczęcie wakacji jest wtorek – podobnie jak w przypadku lotów w Europie – a najgorszym sobota, kiedy bilety lotnicze są średnio 13% droższe.Noclegi, podobnie jak w przypadku bliższych wyjazdów, najlepiej zarezerwować z blisko czteromiesięcznym wyprzedzeniem – 115 dni przed wyjazdem hotele są tańsze o średnio 69%.Eksperci KAYAK.pl sprawdzili również kierunki z największym wzrostem liczby wyszukiwań na przyszły rok. W czołówce zestawienia znalazły się chorwacki Zadar oraz Ejlat i Amman na Bliskim Wschodzie, które z impetem podbijają serca polskich podróżnych. To ciekawe alternatywy dla Londynu, Rzymu czy Bangkoku i Nowego Jorku, które od lat dominują w rankingach popularności.Bilety lotnicze do Zadaru warto rezerwować nawet na 23 dni przed podróżą, co czyni z kierunku dobrą opcję na wakacje last-minute . Jednak planując wyjazd do Jordanii lub Izraela lepiej zdecydować się nieco wcześniej – najlepsze ceny do Ammanu czekają na 69 dni przed podróżą, a do Ejlatu – 57 przed planowanym wylotem.Jak pokazują wyniki ankiety KAYAK.pl, planując wakacje, jedna piąta badanych Polaków (20%) najchętniej zaoszczędziłaby na kosztach lotów, a niemal co czwarty – na zakwaterowaniu (24%). Nowa funkcja na stronie KAYAK.pl w prosty sposób pozwala znaleźć przydatne wskazówki dla najpopularniejszych kierunków w Europie i na świecie, podpowiadając, kiedy można liczyć na najniższe ceny. Z pewnością warto wiedzieć, że najwcześniej – bo aż 109 dni przed podróżą – należy szukać biletów do Rzymu, podczas gdy loty do Bangkoku w korzystnej cenie są dostępne nawet na 26 dni przed wylotem. Więcej wskazówek znaleźć można w interaktywnym poradniku.